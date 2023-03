Bsratawi Nega Sertsu, 18 ans, est porté disparu depuis une semaine et demie. Il a été vu pour la dernière fois à Dreiborn.

Appel à témoins

Un jeune de 18 ans est porté disparu depuis le 25 février

Bsratawi Nega Sertsu, un jeune homme âgé de 18 ans, est porté disparu depuis le 25 février. Il a été vu pour la dernière fois à Dreiborn.

Il est mince, mesure entre 1m70 et 1m80 et a les cheveux noirs et courts. Selon les informations de la police, le jeune homme parle le tigrinya, la langue officielle de l'Érythrée et de l'État régional du Tigré en Éthiopie, ainsi qu'un anglais approximatif.

La dernière fois qu'il a été vu, le jeune homme de 18 ans portait un pantalon jaune et brun et une veste noire.

Toute information utile concernant le lieu où se trouve le disparu doit être transmise par téléphone au (+352) 244 80 1000 ou par e-mail (police.diekrichvianden@police.etat.lu) au commissariat de police de Diekirch/Vianden.

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois le 25 février à Dreiborn. Photo: Police luxembourgeoise





