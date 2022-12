Grâce à son nouvel avion long-courrier, Air Rescue peut aller très haut, mais surtout beaucoup plus loin. Portrait du nouveau Bombardier Challenger 605.

Air Rescue

Un jet-ambulance pour sauver des vies à 7.400 kilomètres

Il y a plus de 30 ans, René Closter, fondateur et président de Luxembourg Air Rescue, a volé pour la première fois à bord de l'hélicoptère d'Air Rescue. Des années de missions, entre autres lors des tremblements de terre au Pakistan, lui ont permis d'accumuler beaucoup d'expérience et de connaissances. Depuis, beaucoup de choses ont changé dans la flotte du spécialiste luxembourgeois en sauvetage aérien. Jeudi, le nouveau Challenger Bombardier 605 a été présenté au Findel. «C'est le nouveau bébé d'Air Rescue», a déclaré René Closter.

870 kilomètres à l'heure, 12.496 mètres d'altitude et des distances allant jusqu'à 7.400 kilomètres sans escales: ce nouveau bébé n'est pas le résultat d'une folie des grandeurs, selon René Closter, mais une prochaine étape logique, adaptée aux habitudes des membres d'Air Rescue. Le président de la structure qualifie l'acquisition du Bombardier Challenger 605 d'étape importante dans la prise en charge des patients. «De nos jours, les gens partent en vacances dans des pays de plus en plus lointains. Ce changement se répercute sur le travail du sauvetage aérien.»

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. René Closter, président de LAR, explique fièrement les caractéristiques du nouveau Bombardier Challenger 605. Photo: Guy Jallay Le LAR permet également le transport médicalisé des urgences néonatales. Photo: Guy Jallay Deux urgences peuvent être traitées médicalement en position horizontale pendant le vol. Photo: Guy Jallay Samedi, le LX-RHC se rendra à Manille, la capitale des Philippines. Photo: Guy Jallay Grâce à l'autonomie allant jusqu'à 7 400 kilomètres, il n'y a pas d'escales chronophages à réaliser. Photo: Guy Jallay Jusqu'à quatre proches peuvent être présents pendant le transport. Photo: Guy Jallay Avec le Bombardier Challenger 605, l'histoire s'écrit pour LAR. Photo: Guy Jallay

Il a fallu un an pour peaufiner l'appareil. En Autriche, le Bombardier Challenger 605 a été adapté aux souhaits médicaux précis de LAR, le spécialiste luxembourgeois du sauvetage aérien étant l'un des seuls au monde à pouvoir transporter des urgences néonatales. Par ailleurs, Air Rescue est équipé de manière à permettre le transport de patients hautement infectieux grâce aux stations d'isolement mobiles.

Le début d'une nouvelle ère

À bord de l'avion, il y a de la place pour deux patients, qui doivent être transportés en position horizontale. Quatre proches au maximum peuvent également être du voyage. À l'avenir, il sera également possible de transporter jusqu'à trois pilotes. Un fait particulièrement important pour les vols long-courriers, car le personnel doit se reposer à intervalles réguliers.

L'équipage standard se compose toutefois de deux pilotes ainsi que du personnel médical et infirmier. Environ deux heures avant la mission, la cabine du jet-ambulance est adaptée individuellement à chaque cas d'urgence et équipée d'un équipement médical spécial.

Le jet-ambulance est déjà en service depuis l'automne dernier. Le premier vol long-courrier a eu lieu au printemps à Saint-Martin, dans les Caraïbes. Cet avion, plus grand, permet notamment de gagner énormément de temps. «Et, comme chacun sait, c'est le temps qui compte en cas d'urgence», explique Jan Saubain, infirmier en soins intensifs chez LAR.

Un facteur que l'on a particulièrement remarqué au début de la pandémie de covid-19, lorsque certains pays ont imposé des restrictions strictes aux voyages, et que les escales pour faire le plein sont devenues des entreprises chronophages. Samedi, un vol sera organisé vers Manille, la capitale des Philippines, afin de ramener un patient en toute sécurité chez lui.

