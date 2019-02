Un incendie s'est déclaré ce samedi matin, dans une menuiserie à Heiderscheid. Les pompiers l'ont maîtrisé.

Luxembourg 2

Un incendie se déclare dans une menuiserie à Heiderscheid

Un incendie s'est déclaré ce samedi matin, dans une menuiserie à Heiderscheid. Les pompiers l'ont maîtrisé.

(sas) - Il était près de 8 heures 30 lorsque le feu s'est déclaré dans la menuiserie. Lorsque les secours sont arrivés, un chalet en bois situé près de l'entrepôt de production et de stockage, était en flammes.



La propagation des flammes a pu être évitée et les dégâts sont minimes.

2 Photo: Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS)

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) Photo: Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS)

A 9 heures, l'incendie était maîtrisé et personne n'a été blessé. On ignore les causes de l'incendie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.