Les pompiers mobilisés

Un incendie fait fermer un des marchés de Noël de la capitale

Laura BANNIER Il ne sera pas possible pour les visiteurs de passage à Luxembourg-Ville ce dimanche de profiter pleinement des marchés de Noël.

Faire un tour de grande roue ou se délecter d'une Mettwurst en admirant la Gëlle Fra, rien de tout cela ne sera possible pour les visiteurs de Luxembourg-Ville ce dimanche. Le Wantermaart, qui a investi la place de la Constitution depuis le 18 novembre, restera fermé.

Derrière cette fermeture exceptionnelle se cache un incident. Cette nuit, aux alentours de 1h30, les pompiers de la capitale et d'Hesperange ont été mobilisés. En cause: un incendie qui a ravagé plusieurs stands de ce marché de Noël. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, selon le bulletin du CGDIS. Les causes de cet incendie restent pour le moment inconnues.

De son côté, la police grand-ducale a confirmé l'incident dans un bulletin d'information publié en fin de matinée, ce dimanche 11 décembre. Les policiers étaient en réalité les premiers sur les lieux de l'incident, une patrouille ayant constaté qu'un stand avait pris feu sur la place de la Constitution. Les agents ont «immédiatement appelé les pompiers et sécurisé la zone de l'incendie», fait savoir la police.

Deux stands entièrement détruits

Les flammes ont entièrement détruit deux chalets du marché de Noël, et ont également endommagé un arbre adjacent, indiquent par ailleurs les agents. Les stands en questions sont ceux de Jean la Gaufre et le stand de jouets en bois voisin. Un troisième chalet, où étaient commercialisés des bijoux, a été légèrement touché par l'incendie. Le parquet a été informé de l'incident, et a chargé le service de mesure et de détection de mener l'enquête sur les circonstances du départ de feu.

L'information a été commentée sur les réseaux sociaux par le restaurant Kugener, qui a fait savoir dans un post Facebook que «plusieurs confrères ont été touchés par l'accident». Le restaurateur ajoute que «la réaction rapide» du CGDIS «a permis d'éviter le pire».

Le restaurant a par ailleurs indiqué qu'un travail allait commencer ce dimanche «pour rouvrir aussi vite que possible». La Ville de Luxembourg a, de son côté, uniquement évoqué une fermeture ce 11 décembre, en précisant que tous les autres marchés de Noël de la capitale resteraient ouverts. Interrogée par nos confrères du Luxemburger Wort, la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer (DP), a souligné que tout serait fait pour rouvrir le marché de Noël au plus vite. Une réouverture ne sera cependant possible que lorsque la police aura libéré les lieux et que les travaux de nettoyage seront terminés.

