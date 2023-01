L'alerte a été donnée vers 18h39 ce lundi. L'incendie n'a fait aucun blessé.

Un incendie à Gostingen mobilise 5 casernes de pompiers

Un incendie survenu lundi en fin d'après-midi à Gostingen dans le toit d'un immeuble de la rue Buurg a mobilisé plusieurs équipes de secours et de sauvetage, dont l'unité de soutien technologique opérationnel (GATO) des pompiers.



Selon le bulletin de la Corporation Grand-Ducale d'Incendie et de Secours (CGDIS), l'alerte a été donnée vers 18h39 et les pompiers de Flaxweiler, Canach, Remich, Hesperange et Junglinster sont intervenus pour aider à éteindre les flammes.

Deux ambulances de Junglinster et Remich ont également été mobilisées, mais uniquement par précaution, l'incident n'ayant fait aucun blessé.

