La police a lancé des recherches jeudi soir pour mettre la main sur un incendiaire qui circulait à bord d'un SUV blanc ou gris, dans le Nord du Luxembourg. Il aurait mis le feu à plusieurs champs, notamment vers 18 heures entre Oberwampach et Derenbach.

Un incendiaire recherché dans le nord du pays

La police a lancé des recherches jeudi soir pour mettre la main sur un incendiaire qui circulait à bord d'un SUV blanc ou gris, dans le Nord du Luxembourg. Il aurait mis le feu à plusieurs champs, notamment vers 18 heures entre Oberwampach et Derenbach.

Jeudi après-midi, un individu a incendié plusieurs champs dans le Nord du Luxembourg. La police s'est lancée à sa poursuite. Outre les incendies signalés vers 18 heures entre Oberwampach et Derenbach, d'autres feux se sont déclarés entre Gralingen et Brachtenbach, entre Niederwampach et Oberwampach ainsi qu'à la frontière belge.

Des témoins disent avoir remarqué une voiture de type SUV blanche ou gris clair.

Il n'y a pas plus d'indices pour le moment. La police demande à toute personne ayant été témoin de ces incendies de la contacter au 113.