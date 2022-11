Un hôtel de 130 chambres pour le futur «Airport City»

Le futur Moxy Hotel Luxembourg Airport sera directement relié au terminal de l'aéroport par une passerelle intérieure depuis le Skypark Business Center.

Les projets ne manquent pas du côté de Lux-airport. Outre les travaux de l'unique piste du Findel qui toucheront bientôt à leur fin, le site doit également accueillir une nouvelle caserne du CGDIS d'ici à 2023, un nouvel hangar Luxair mais aussi et surtout un véritable «City Airport», une mini-ville gravitant autour du Findel en quelque sorte. Son nom? Le Skypark Business Center South.

Et concernant ce dernier projet, les travaux semblent aller bon train. En effet, le vaste projet immobilier voué à rendre Lux-airport moins dépendant de l'activité des compagnies aériennes progresse et est déjà sorti de terre depuis un bon moment. «Au cours des derniers mois, le Skypark Business Center s'est développé au point qu'il est désormais possible d'en envisager la forme finale», annonce même Lux-airport dans un communiqué de presse.

Mieux encore, les nouvelles concernant l'hôtel situé dans le Skypark Business Center se sont bel et bien concrétisées. Ainsi, ce mercredi, nous avons appris que l'établissement hôtelier de ce nouveau site sera un «Moxy Hotel». Celui-ci proposera 130 chambres «élégantes et confortables avec une vue unique sur l'aéroport de Luxembourg, une superbe terrasse en plein air et un Moxy Bar central faisant office de réception», comme l'indique Lux-airport.

Ouverture prévue en 2024

Selon ces derniers, Moxy est une marque d'hôtel abordable, filiale du groupe Marriott International. On apprend donc que le futur Moxy Hotel Luxembourg Airport sera directement relié au terminal de l'aéroport par une passerelle intérieure depuis le Skypark Business Center. Une bonne nouvelle pour les voyageurs en transit. Ainsi, la date d'ouverture est prévue pour le premier semestre de 2024. En même temps que la fin de ce fameux chantier? Seul l'avenir le dira.

Toujours est-il que Lux-airport assure que ce nouvel établissement sera parfaitement relié à la connexion aéroportuaire du tram, qui se trouve à une courte distance du terminal de l'aéroport de Luxembourg et dont l'arrivée est également prévue en 2024. «Le concept Moxy correspond parfaitement à la promesse que nous avons faite aux passagers de combiner confort, qualité et durabilité dans notre aéroport et dans la future Airport City», a déclaré Alexander Flassak, CEO ad interim de Lux-Airport.

«C'est quelque chose d'unique d'installer un hôtel dans un environnement aussi formidable qu'un aéroport. L'aéroport de Luxembourg est spécial, et l'ensemble du Skypark Business Center est un endroit incomparable en termes d'emplacement, de vue, d'innovation et de durabilité. Nous sommes plus que ravis d'en faire partie», a de son côté ajouté Tim Zeichhardt, directeur principal du développement de Marriott International.

