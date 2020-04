Six Français atteints du covid-19 ont été transférés vers le Sud de la France au départ du Grand-Duché. Les patients qui se trouvent en réanimation ont été transportés par un Airbus A330 de l'armée de l'air française.

Un hôpital volant passe par le Findel

(ota) - C'est une scène pour le moins exceptionnelle qui s'est déroulée ce vendredi matin au Findel. A 11h20, un Airbus A330 de l'armée de l'air française a atterri sur la piste non encore rénovée de l'aéroport luxembourgeois. Mission du jour: un assurer un transfert d'urgence de patients atteints du covid-19.

L'équipe médicale de l'avion a pris en charge six Français transportés un peu plus tôt dans la matinée par des ambulances de réanimation du SAMU de Moselle et des ambulances privées médicalisées. Lesquelles avait été accueillies à la frontière à Zoufftgen par un officier de liaison et le directeur des secours médicaux du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

Ce dispositif, unique à ce jour, visait à alléger les services de réanimation de la région Grand-Est, submergés de patients gravement touchés par le covid-19. Une fois les six patients à bord, l'appareil a décollé à 13h30 en direction de Toulouse.

Pour l'armée française ce n'est pas une première puisque l'avion a déjà effectué cinq missions similaires depuis le début de la crise sanitaire. Il a notamment transféré des malades du Grand-Est vers l'Allemagne mercredi.

A noter que l'appareil présent un temps au Findel était venu tout droit d'Istres, base de l'escadron de ravitaillement en vol et de transport stratégique «Bretagne». A noter que l'Airbus 330 qui a fait escale au Grand-Duché ce vendredi était en configuration d'évacuation médicale aéroportée baptisée «Morphée» qui permet de transformer cet appareil en hôpital volant. A la base, ce concept a été pensé pour des victimes de terrorisme ou des soldats blessés en opérations extérieures.

