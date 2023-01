Des membres du club de football de la Jeunesse d'Esch-sur-Alzette ont été impliqués dans une rixe, vendredi 20 janvier. Un des protagonistes de l'altercation est décédé.

Esch-sur-Alzette

Un homme meurt suite à une rixe sur un terrain de football

Des membres du club de football de la Jeunesse d'Esch-sur-Alzette ont été impliqués dans une rixe, vendredi 20 janvier. Un des protagonistes de l'altercation est décédé.

C'est sur un terrain de football du centre d'entraînement de la Jeunesse d'Esch-sur-Alzette que le drame est survenu, vendredi soir. Peu avant 18h, une rixe ayant impliqué des joueurs et des entraîneurs du club a éclaté, rue Jean-Pierre Bausch, selon le parquet. Les faits se sont déroulés à quelques instants d'un match amical qui devait opposer une équipe du club contre Schifflange.

Selon les premières informations dévoilées par les autorités, un homme «aurait agressé verbalement et physiquement certains joueurs et entraîneurs». Alors que plusieurs personnes tentaient de maîtriser l'inconnu, qui était armé d'un couteau, l'agresseur a été gravement touché à la tête et à la jambe.

Des blessures fatales, qui, malgré un transport en urgence puis une opération chirurgicale à l'hôpital, ont entraîné la mort de l'individu, tôt ce samedi 21 janvier. L'attaque a déclenché une opération de police à grande échelle et toute la zone d'entraînement a été bouclée, vendredi soir.

Suite à ce drame, le parquet a ordonné l'arrestation d'un suspect. Ce dernier doit comparaître ce samedi après-midi devant un juge d'instruction. L'enquête est toujours en cours.

