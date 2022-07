Dans la foulée de cet incident, deux trafiquants de drogue ont également été arrêtés aux abords de la gare centrale de Luxembourg.

Un homme interpellé sur les voies, il était sous mandat d'arrêt européen

Simon MARTIN Dans la foulée de cet incident, deux trafiquants de drogue ont également été arrêtés aux abords de la gare centrale de Luxembourg.

Pas plus tard que ce jeudi, nous revenions sur le cas de la ligne TER qui relie la préfecture de la Moselle à la capitale grand-ducale. Celle-ci est régulièrement le théâtre d'actes tous plus dangereux les uns que les autres de la part de personnes s'introduisant illégalement sur les voies de chemins de fer.

Un incident survenu le même jour vient rappeler à quel point ce phénomène est en recrudescence. En effet, la police grand-ducale informe que ce jeudi, vers 12h30, un employé des CFL a fait appel aux forces de l'ordre après avoir signalé une personne qui marchait sur les voies de la gare centrale de Luxembourg-Ville. Suite à l'intervention rapide des policiers, l'homme a pu être interpellé et interrogé.

Toutefois, quelle ne fut pas la surprise des policiers lors du contrôle de l'identité de l'individu. Il s’est en effet avéré que ce dernier était sous le coup d'un mandat d’arrêt européen à son encontre. Ni une ni deux, l'homme a directement été arrêté puis présenté à un juge d'instruction ce vendredi matin.

Deux trafiquants arrêtés

Les policiers ont comme qui dirait fait d'une pierre deux coups puisque quelques heures après l'incident survenu sur les voies, ceux-ci ont mis la main sur deux trafiquants de drogue présumés aux abords de la gare centrale de la capitale et ce, dans le cadre d'un contrôle à grande échelle. Les faits se sont produits vers 15h30, c'est là que des policiers ont observé un deal entre un trafiquant de drogue présumé et un acheteur.

Le présumé trafiquant de drogue a ensuite été contrôlé peu de temps après le long de l'avenue de la Gare. Au cours de la fouille corporelle, un total de 41 doses de drogue, une somme d’argent importante et un téléphone portable ont été saisis. Sur ordre du parquet, le trafiquant de drogue présumé a immédiatement été arrêté et les stupéfiants, ainsi que l’argent et le téléphone portable ont été confisqués. Lui aussi a été traduit devant le juge d’instruction ce vendredi matin. Un PV a quant à lui été établi à l’encontre de l’acheteur.

Toujours ce jeudi, vers 17h40, des policiers sont tombés sur un autre deal le long de la rue du Fort Wedell. Le trafiquant de drogue présumé a été retrouvé peu de temps après dans la rue de Strasbourg. Au cours de la fouille corporelle, un total de 16 grammes de cannabis, une somme d’argent importante et un téléphone portable ont été saisis. Comme pour son comparse, l’homme a été arrêté et la drogue, l’argent et le téléphone portable ont été confisqués. Ce dernier trafiquant sera quant à lui entendu ce vendredi après-midi.

