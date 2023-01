Vendredi soir, une violente rixe a éclaté sur le terrain d'entraînement de la Jeunesse Esch et a coûté la vie à un homme de 25 ans. Depuis, un jeune homme a été interpellé et inculpé de meurtre, informe ce lundi le parquet de Luxembourg.

Judiciaire

Un homme inculpé pour meurtre suite à l'altercation à Esch

Vendredi soir, une violente rixe a éclaté sur le terrain d'entraînement de la Jeunesse Esch et a coûté la vie à un homme de 25 ans. Depuis, un jeune homme a été interpellé et inculpé de meurtre, informe ce lundi le parquet de Luxembourg.

L'enquête se poursuit après le drame survenu vendredi soir à Esch-sur-Alzette, sur le terrain d'entraînement de la Jeunesse Esch. Une violente altercation a coûté la vie d'un homme de 25 ans, qui est décédé quelques heures plus tard des suites de ses graves blessures.

Un homme meurt suite à une rixe sur un terrain de football Des membres du club de football de la Jeunesse d'Esch-sur-Alzette ont été impliqués dans une rixe, vendredi 20 janvier. Un des protagonistes de l'altercation est décédé.

Suite à ces faits, un suspect avait été interpellé et entendu par le juge d'instruction courant de la journée de samedi. Le parquet de Luxembourg informe ce lundi que l'homme de 22 ans a notamment été «inculpé de meurtre». Le juge d'instruction a émis un mandat de dépôt à son égard et il a été transféré à la maison d'arrêt de Sanem.

L'enquête de la police judiciaire est toujours en cours et «beaucoup de vérifications restent à faire», souligne encore le parquet.



Une vaste opération de police

Pour rappel, les faits se sont déroulés peu avant 18h vendredi. Une rixe ayant impliqué des joueurs et des entraîneurs du club a éclaté, rue Jean-Pierre Bausch, quelques instants avant un match amical qui devait opposer une équipe du club contre Schifflange.

Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme, la victime, «aurait agressé verbalement et physiquement certains joueurs et entraîneurs». Alors que plusieurs personnes tentaient de maîtriser l'inconnu, qui était armé de deux couteaux précise le parquet, l'agresseur a été gravement touché à la tête et à la jambe par un autre homme, qui s'était emparé d'une des armes blanches. Il aurait également porté des coups avec une pierre.

L'attaque a déclenché une opération de police à grande échelle vendredi soir et toute la zone d'entraînement a été bouclée.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.