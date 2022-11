La police a lancé ce dimanche un appel à témoins pour découvrir ce qui s'est passé et qui est impliqué dans cette attaque qui s'est produite vendredi à 23 heures.

Appel à témoin

Un homme gravement blessé lors d'une attaque

La police a lancé ce dimanche un appel à témoins pour découvrir ce qui s'est passé et qui est impliqué dans cette attaque qui s'est produite vendredi à 23 heures.

Êtes-vous passé par le parc Kinnekswiss vendredi soir ? Avez-vous vu ou entendu quelque chose de suspect ? La police de la capitale a lancé un appel à la population ce dimanche pour découvrir ce qui s'est passé dans ce parc municipal de la capitale vendredi à 22h50, au cours duquel un homme a été grièvement blessé.

L'attaque, la dispute ou l'altercation a eu lieu entre le boulevard Prince Henri et la statue de la "Princesse Amélie", et la police ne sait pas ce qui s'y est passé, ce qui a provoqué les violentes agressions et qui était impliqué.



La police demande donc à toute personne ayant des informations de contacter le commissariat de police de Luxembourg au 244 40 1000 ou par e-mail à police.luxembourg@police.etat.lu.

