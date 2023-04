Tôt samedi matin, deux personnes armées d'un pistolet d'alarme ont semé l'émoi à Foetz.

Un homme a tiré avec un pistolet d'alarme à Foetz

Tôt samedi matin, deux personnes armées d'un pistolet d'alarme ont semé l'émoi à Foetz.

(jt) - Après une chasse à l'homme samedi matin dans le sud du Luxembourg, la police a pu mettre la main sur deux suspects. L'un d'eux aurait auparavant tiré avec un pistolet d'alarme vers 4 heures du matin suite à une dispute sur un parking de la rue du Brill à Foetz.

Après avoir été informée de l'incident à Foetz, la police a immédiatement lancé une chasse à l'homme. La voiture dans laquelle se trouvaient les deux suspects a pu être arrêtée peu après à Monnerich.

Les deux occupants ont été placés en garde à vue et emmenés au poste de police. Un pistolet d'alarme a été saisi dans la voiture. Sur ordre du parquet, l'un des suspects a été arrêté et sera présenté au juge d'instruction. Le pistolet d'alarme a été confisqué et le permis de conduire du conducteur a été retiré suite à un test d'alcoolémie positif.

