Après un homejacking en décembre 2017 à Gonderange, les enquêteurs ciblés recherchent désormais publiquement un Allemand de 24 ans.

Agression en 2017 à Gonderange

Un homejacker est désormais la personne la plus recherchée

(S.MN. avec Steve REMESCH) Pas plus tard que la semaine dernière, la police albanaise a arrêté Edinjo Pulti, recherché par le Luxembourg, dans une boîte de nuit en Albanie. Ce dernier avait émis l'intention de se rendre. Aujourd'hui, c'est l'auteur d'un cambriolage avec violence au Grand-Duché qui fait l'objet d'un nouvel avis de recherche public du réseau européen de ciblage ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams).

Petit rappel des faits: le 17 décembre 2017, un dimanche, plusieurs hommes pénètrent vers midi dans une habitation de Gonderange. Ils y maîtrisent une femme alors âgée de 80 ans ainsi que sa nièce de 12 ans et les menacent toutes deux avec des couteaux. Les malfaiteurs prennent finalement la fuite à bord d'une VW Golf immatriculée en Allemagne, avec un butin apparemment assez modeste: quelques bijoux et une petite somme d'argent. Auparavant, ils ont détruit l'installation téléphonique de la maison afin d'empêcher tout appel à l'aide.

L'enquête mène à une station thermale

L'enquête mène finalement en Allemagne, dans la station thermale de Bruchhausen-Vielsen en Basse-Saxe, à peu près à mi-chemin entre Brême et Hanovre. Comme l'a confirmé le service de presse de la justice en réponse à une question, c'est là que Gernot S., aujourd'hui âgé de 30 ans, et Hamdar W., 29 ans, sont arrêtés en tant que suspects, transférés au Luxembourg, présentés à un juge d'instruction et inculpés.

Tous deux sont actuellement en liberté sous conditions et dans l'attente de leur procès. Le troisième auteur présumé, Abdullah Khodor, un germano-libyen, fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et d'une notice rouge d'Interpol depuis le 2 décembre 2019. Mercredi, la Fugitive Active Search Team (FAST) de la police judiciaire luxembourgeoise l'a en outre placé sur la liste des fugitifs les plus recherchés d'Europe. Selon le rapport, Khodor est recherché pour séquestration, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle.

Il est né le 30 décembre 1998 et était donc à peine majeur au moment des faits. Il mesure 1,81 mètre et est de type européen. Le service de recherche ciblé invite toute personne possédant des informations sur cette personne à contacter les services de police à l'adresse électronique fast.lux@police.etat.lu ou, sur demande, de manière anonyme via le portail Internet eumostwanted.eu.

D'autres personnes recherchées sont en fuite

Comme expliqué ci-dessus, Edinjo Pulti, soupçonné d'une double tentative de meurtre le 2 août 2020 à Pétange, figure également sur la liste des personnes les plus recherchées du Luxembourg. Pulti avait été récemment arrêté par la police en Albanie. En l'absence d'un accord d'extradition avec le Luxembourg, la police locale a dû le laisser repartir. Le Luxemburger Wort a appris de son entourage que l'homme de 35 ans avait l'intention de se rendre aux autorités luxembourgeoises.

Abdullah Khodor prend la place de Yeon Choy Teoh sur la liste des personnes les plus recherchées. Ce dernier avait été soupçonné en Belgique d'être un tueur à gages des triades chinoises. En 2008, il a été condamné à douze ans de prison au Luxembourg pour avoir participé à un racket sanglant en janvier 2003 dans un restaurant chinois de Mamer. Il s'est ensuite volatilisé. Il n'a pas été possible de savoir pourquoi Teoh ne se trouve plus sur la liste des personnes les plus recherchées après trois ans. Deux possibilités s'offrent à lui : soit tous les efforts déployés jusqu'à présent pour l'arrêter sont restés vains, soit il a pu être localisé sans que la justice luxembourgeoise ait la moindre chance de mettre la main sur cette personne.

