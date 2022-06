Les Etats-Unis et la Chine s'efforcent d'améliorer leurs relations tendues. Des représentants des deux chefs d'Etat se sont rencontrés à cet effet, au Luxembourg.

Luxembourg 4 min.

Diplomatie

Un haut conseiller de Joe Biden au Luxembourg

Michael MERTEN Les Etats-Unis et la Chine s'efforcent d'améliorer leurs relations tendues. Des représentants des deux chefs d'Etat se sont rencontrés à cet effet, au Luxembourg.

Ce sont des propos inquiétants que l'on entend actuellement depuis Pékin. «Nous nous battrons jusqu'au bout», a récemment déclaré le ministre chinois de la Défense, Wei Fenghe, en évoquant le conflit avec son voisin Taïwan.

La république insulaire à l'est de la Chine, qui n'est reconnue que par quelques Etats, aspire à l'indépendance de son grand voisin. Mais Pékin ne l'accepte pas et menace ouvertement d'une réponse belliqueuse : «Ceux qui cherchent à obtenir l'indépendance de Taïwan pour diviser la Chine n'auront définitivement pas une fin heureuse», a déclaré le ministre.

Une équipe entièrement féminine à la Maison Blanche Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, a annoncé dimanche la composition de son équipe de communication à la Maison Blanche. Elle se composera uniquement de femmes, ce que son entourage a qualifié de première dans l'histoire du pays.

Cette menace concerne également les Etats-Unis, puisque Washington, partenaire de Taïwan depuis des décennies, a récemment réaffirmé qu'il fournirait une assistance militaire en cas d'attaque. Un scénario qui est loin d'être irréaliste. La Chine est un allié important de la Russie, et donc d'un pays qui en a attaqué un autre (l'Ukraine) dont elle nie également le droit à l'existence.

Les relations tendues entre Washington et Pékin ont fait l'objet d'un point presse à la Maison Blanche lundi. Une journaliste a mentionné que l'ambassadeur américain à Pékin, Nick Burns, avait déclaré ce week-end que les relations entre les Etats-Unis et la Chine étaient à leur plus bas niveau depuis 1972 en raison des déclarations agressives sur Taïwan. Sur ce, la journaliste, comme le montre le compte rendu officiel de la Maison Blanche, a demandé concrètement ce que Joe Biden avait l'intention de faire : «Le président a-t-il prévu de parler au président Xi Jinping ?»



Les questions de sécurité mondiale sont abordées

Ce à quoi la porte-parole du président américain Karine Jean-Pierre a répondu : «Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rencontré aujourd'hui le membre du Politburo du Parti communiste chinois et directeur du bureau de la Commission des affaires étrangères à Luxembourg. La rencontre a duré environ quatre heures et demie».

Karine Jean-Pierre, début mai, lors de son premier point de presse à la Maison Blanche. Foto: AFP

Lors de cette rencontre, «une série de questions de sécurité régionales et mondiales ainsi que des thèmes clés des relations entre les Etats-Unis et la Chine ont été abordés de manière ouverte, objective et productive», a assuré Karine Jean-Pierre, qui a succédé à Jen Psaki en mai.

Le conseiller à la sécurité nationale est l'un des membres les plus importants de l'équipe du président américain ; il a un accès direct à Joe Biden et le conseille sur les questions de politique étrangère et de sécurité. Quant à Yang Jiechi, il était auparavant ministre chinois des Affaires étrangères, et est désormais membre du Politburo, c'est-à-dire de l'organe central du pouvoir en Chine ; il est considéré comme le plus haut responsable de la politique étrangère du pays. La dernière conversation téléphonique entre les deux hommes remontait au mois de mai.

Vu le rang de Sullivan et de Jiechi, la rencontre est de très haut niveau. Mais le fait que l'entretien informel, qui n'a pas été annoncé publiquement au préalable, se déroule à Luxembourg n'a pas de signification particulière : de telles rencontres ont régulièrement lieu dans différents endroits, dit-on dans les milieux diplomatiques.

Spéculations autour d'une rencontre présidentielle

Karine Jean-Pierre n'a pas voulu alimenter les spéculations sur une éventuelle rencontre au plus haut niveau : «A ce stade, il n'y a rien à signaler sur une rencontre entre les présidents américain et chinois». Néanmoins, les médias américains de référence comme CNN ont considéré l'entretien entre Sullivan et Jiechi comme un possible préalable à une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping, dont il est question depuis longtemps.

Selon Karine Jean-Pierre, Jake Sullivan a souligné, lors des échanges à Luxembourg, l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes pour faire face à la concurrence entre les deux pays. Face à la crainte d'un essai nucléaire de la Corée du Nord, les Etats-Unis misent également sur une coopération avec la Chine : «Je pense que c'est un domaine dans lequel les Etats-Unis et la Chine ont coopéré dans le passé et ont été en mesure de travailler ensemble avec des intérêts convergents», a déclaré Karine Jean-Pierre.

La Corée du Nord achève les préparatifs en vue d'un essai nucléaire Les États-Unis et la Corée du Sud avertissent depuis des semaines que cet essai pourrait avoir lieu à tout moment.

Fin mai, les Etats-Unis avaient tenté de renforcer les sanctions internationales contre Pyongyang après de nouveaux essais nord-coréens de missiles à capacité nucléaire. Une résolution en ce sens a toutefois échoué en raison du double veto de la Chine et de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies.

Jake Sullivan s'en est inquiété lors de son entretien avec Yang Jiechi, a-t-on ajouté à la Maison Blanche. Mais en cas d'essai nucléaire de la Corée du Nord, les diplomates occidentaux au Conseil de sécurité s'attendent à une plus grande disposition de Pékin à coopérer.

Cet article a été publié sur le site Wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.