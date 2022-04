En 2018, ce qui aurait dû être une procédure médicale relativement normale en France est devenu le cauchemar d'une vie pour Véronique Scheins. Le médecin qui l'a opérée a quitté le pays et a exercé pendant des années au Luxembourg. En mars, il a été extradé et arrêté.

Un gynécologue condamné en France exerçait au Luxembourg

(m. m. avec Contacto) - L'affaire remonte à 2018 mais a des conséquences qui durent toute une vie. Une enquête de RTL a retracé tous les événements jusqu'à l'extradition et l'arrestation du gynécologue allemand dont l'erreur clinique a handicapé à vie Véronique Scheins, 54 ans.

En mai de la même année, la patiente a été admise pour une hystéroscopie. Il s'agit d'une opération chirurgicale relativement banale qui consiste à visualiser l'intérieur de l'utérus en insérant un hystéroscope (un tube muni d'une petite caméra). Un gynécologue (dont l'identité n'a pas été révélée) a décidé de pratiquer cette opération pour vérifier la présence d'un fibrome. C'est à partir de ce moment que les choses ont mal tourné.

Un «boucher»

Le médecin de 50 ans a été accusé par Véronique d'avoir commis un «acte de torture». La description de l'opération, présente dans l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, indique : «A 15 heures, le médecin a posé un spéculum et effectué une dilatation du col de l'utérus puis a introduit l'hystéroscope» mais un stagiaire qui observait l'intervention a déclaré qu'il avait «vu des fibres musculaires au lieu de la cavité utérine» et a demandé au médecin s'il s'était trompé.

Ce dernier a poursuivi l'intervention malgré tout. Une infirmière «a signalé une chute soudaine de la pression sanguine et a demandé au médecin s'il y avait une complication, mais il n'a pas répondu et a poursuivi la procédure», peut-on lire.

Une attitude «incompréhensible»

D'autres professionnels sont entrés dans la salle d'opération et le médecin s'est assis sans bouger entre les jambes de la patiente, tenant toujours l'hystéroscope pendant que les médecins effectuaient des procédures d'urgence sur la patiente. Les experts ont déclaré que l'attitude du médecin était «incompréhensible», qu'il avait manifestement fait un «faux pas» mais qu'il avait laissé l'hystéroscope en place et commencé la résection à l'aveuglette (la chambre étant alors couverte de sang), ce qui constitue une «contre-indication absolue».

Le médecin avait «littéralement labouré la paroi pelvienne droite de Véronique Scheins et dilaté les artères et les veines». Les experts qui ont examiné le cas ont conclu que «la responsabilité incombait entièrement» au gynécologue. Dans un article publié dans Le Parisien en 2018, l'hôpital de Montélimar a même qualifié le gynécologue de «boucher».

Véronique Scheins est alors transférée en urgence à l'hôpital Édouard Herriot de Lyon dans le coma, son utérus et son péritoine ayant été perforés et son artère fémorale sectionnée, entraînant une hémorragie massive. «Je suis une miraculée», a-t-elle déclaré, citée par RTL.

De nombreux effets secondaires

Quatre ans plus tard, en plus de la bataille juridique difficile, Véronique doit composer avec les séquelles de l'incident. Les effets secondaires sont nombreux. Une expertise judiciaire en décembre 2019 a conclu qu'elle présentait un handicap physique de 55%. C'est-à-dire qu'elle peut à peine se tenir debout et se déplace en fauteuil roulant, en plus de porter un corset 24 heures sur 24.

Tous les six mois, et pour le reste de sa vie, elle devra subir une intervention chirurgicale pour changer un cathéter qui la fait uriner fréquemment. «Partir en vacances, se promener, sortir, etc. n'est plus possible pour moi. Je suis confinée chez moi et coincée dans ma salle de bain. Le jour et la nuit. Et ce n'est pas normal. Je suis allée à l'hôpital sur mes deux pieds, et maintenant je suis une ombre. Je ne suis plus qu'une tête», a-t-elle déclaré.

Un tabou autour des violences gynécologiques

Véronique veut que son malheur serve d'exemple pour mettre fin au tabou qui entoure les violences gynécologiques et les erreurs médicales. «Les erreurs médicales en France font entre 30 000 et 50 000 victimes par an. Et combien d'autres sont dissimulés ou passent inaperçus ? J'aimerais donc vraiment créer une association [...] pour mettre fin à ce tabou», a-t-elle déclaré.

Sophie Jonquet, avocate intervenant dans cette affaire, a décrit à RTL un cas «inhabituel». Dès le début, le gynécologue s'est montré peu coopératif, a expliqué l'avocate, «et a été retrouvé grâce à un mandat». Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de résider sur le territoire français.

Condamné à deux ans de prison en 2021

En mai 2019, il est exclu de la liste des médecins et s'ensuit un recours devant le tribunal correctionnel de Valence, qui le condamne en juin 2021 à deux ans de prison et à une interdiction définitive d'exercer sur le territoire français. Le défendeur a fait appel et a changé de vie. «Il a obtenu un permis d'exercer, sauf pour la chirurgie.»

Le 19 janvier 2022, la cour d'appel de Grenoble a déclaré le gynécologue «coupable du délit de blessures involontaires», l'a condamné à deux ans de prison (dont six mois avec sursis) et a confirmé l'interdiction d'exercer sa profession. Un mandat d'arrêt a finalement été émis pour son arrestation avec exécution immédiate.

Et où était-il ? Au Luxembourg, inscrit à l'Ordre des médecins. «D'après ce que j'ai compris auprès du ministère de la Santé au Luxembourg, il a obtenu une autorisation d'exercer, sauf pour la chirurgie ou les actes invasifs», indique l'avocate de Véronique. Une autorisation qui est «tout de même un peu hypocrite».

«Une succession de dysfonctionnements»

Son avocat français, Pascal-Pierre Garbarini, a confirmé qu'il avait été extradé vers la France et arrêté le 10 mars. Pour l'avocat, l'arrestation est «incompréhensible, car il a été condamné comme s'il avait commis un acte délibéré», et comme s'«il avait volontairement voulu porter atteinte à cette dame».

«Même s'il n'occulte pas la faute initiale» du gynécologue, l'avocat énumère une «succession de dysfonctionnements» qui auraient aggravé l'état de Véronique Scheins, de «l'intervention d'autres chirurgiens pendant l'opération», au transfert vers l'hôpital de Lyon ou l'hôpital de Montélimar ne disposant pas de chirurgien vasculaire à ce moment-là.

Une chose est sûre, dit l'avocat, le gynécologue «avait toute possibilité d'aller exercer au Luxembourg», même avec une autorisation partielle. L'avocat a également fait valoir qu'il n'a pas échappé à la justice, puisque, étant allemand, il aurait pu retourner en Allemagne. «Tout ce qu'il avait à faire après l'audience était de retourner en Allemagne et il n'aurait pas pu être extradé, puisque les pays n'extradent pas leurs propres ressortissants ! Et pourtant, il ne l'a pas fait», affirme-t-il.

Renforcement de la législation

Au Grand-Duché, l'affaire a soulevé la question du casier judiciaire des médecins. En 2020, le ministère de la Santé a été interpellé à ce sujet et a déclaré à l'époque avoir réagi immédiatement en chargeant la faculté de médecine d'analyser le problème.

Cette analyse a débouché sur une volonté de renforcer la loi régissant l'autorisation d'exercer des médecins. « La loi modifiée du 29 avril 1983 relative à l'exercice des [professions] de médecin, dentiste et vétérinaire doit être adaptée pour introduire une nouvelle règle de droit. Cette règle a été prévue pour que, dans le cas où une personne titulaire d'une autorisation d'exercer au Luxembourg dans l'une de ces trois professions, qui a été sanctionnée dans un autre pays et dont l'autorisation d'exercer a été suspendue dans le cadre de cette sanction, cette personne perde son droit d'exercer au Luxembourg pour la même période», peut-on lire dans une réponse parlementaire.

