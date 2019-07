Un guide nommé Bettel

Xavier Bettel a troqué son costume de Premier ministre pour jouer les guides d'un jour. De quoi surprendre le groupe de touristes inscrits pour visiter la capitale.

(PJ avec Michèle VICTOR) Lundi après-midi, 25 invités ont eu une chance particulière : dans le cadre du projet «Guide d'un jour», Xavier Bettel les a guidés à travers Luxembourg et leur a dévoilé ses lieux favoris. Le Premier ministre a ainsi présenté plus de dix endroits différents et des édifices importants. Bon guide touristique, il a été en mesure de donner des faits historiques sur l'ensemble des sites.

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. La balade a débuté dans la cour du ministère d'État, lundi. Photo: Pierre Matgé Le premier ministre a notamment montré aux visiteurs la salle où son cabinet se réunit. Photo: Pierre Matgé Xavier Bettel a spontanément inclus un deuxième groupe de touristes dans ses explications juste devant le Ministère d'Etat. Photo: Pierre Matgé La visite a également conduit le groupe à la Corniche, «le plus beau balcon du Luxembourg» selon le chef du gouvernement. Photo: Pierre Matgé Bettel a su envoûter les participants par ses propos. Photo: Pierre Matgé Intarissable guide... Photo: Pierre Matgé Le premier ministre se sentait visiblement à l'aise dans cette mission pourtant inhabituelle. Photo: Pierre Matgé Oui, c'est bien un marché aux poissons qui se tenait jadis ici. Photo: Pierre Matgé À l'église Saint-Michel, le Premier ministre a montré à ses invités que l'on peut encore voir d'anciennes marques de coups de canon dans les murs de l'édifice. Photo: Pierre Matgé Sans peur des rencontres, le "Guide d'un jour" a facilement lié conversation avec les autres groupes visitant la ville. Photo: Pierre Matgé