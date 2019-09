Réunis en front commun, la CGFP, le LCGB et l'OGBL ont convenu d'une action de protestation contre le boycott du dialogue des employeurs, qui avaient quitté les négociations tripartites avec le gouvernement le 18 septembre dernier.

Un grand rassemblement syndical le 14 novembre

«Une attaque frontale irresponsable et inacceptable» et «un coup bas scandaleux contre le dialogue social». Telle est la réaction virulente publiée jeudi par les trois syndicats représentatifs du pays en réponse à la décision de l'UEL (Union des Entreprises Luxembourgeoises) de rompre le dialogue social.

En conséquence, la CGFP, le LCGB et l'OGBL ont décidé conjointement mercredi de «convoquer une réunion d'urgence avec le gouvernement afin de l'informer de leur position dans la négociation» et d'organiser «un grand rassemblement de protestation» le jeudi 14 novembre à 19 heures.

Nous enjoignons le patronat à revenir à la table des négociations du CPTE dans les plus brefs délais et sans conditions préalables.

De plus, les trois organisations ont convenu de mettre en place immédiatement «une plate-forme d'action permanente commune appelée "Travail 4.0"», dont l'objet sera la sauvegarde de la carrière professionnelle des travailleurs, les réformes de la législation sur les conventions collectives, les formations professionnelles, les plans sociaux et pour le maintien dans l'emploi, la qualité des contrats de travail ou encore le droit au travail à temps partiel.

La CGFP, le LCGB et l'OGBL assurent le gouvernement qu'ils restent «disposés à discuter de tous les points du programme gouvernemental dans les négociations tripartites du CPTE (Comité Permanent du Travail et de l'Emploi)», et «enjoignent le patronat à revenir à la table des négociations du CPTE dans les plus brefs délais et sans conditions préalables.»



Pour rappel, à l'occasion du CPTE du 18 septembre dernier, les représentants des employeurs avaient informé le ministre du Travail, Dan Kersch (LSAP) qu'ils s'opposaient aux négociations tripartites nationales dans le cadre du CPTE.

Contactée par la rédaction, l'UEL n'était pas en mesure de fournir une réaction.