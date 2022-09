C'est une conséquence du Brexit : le Luxembourg a désormais pour la première fois une ambassade à Dublin. Les tensions en Irlande du Nord y sont observées avec inquiétude.

Nouvelle ambassade à Dublin

Un grand pas pour les relations luxembourgo-irlandaises

Michael MERTEN

C'est une rose qui doit symboliquement renforcer le lien entre deux peuples. Une fleur que l'on doit à James Joyce. Auteur du célèbre Ulysse, l'écrivain irlandais évoqua, dans une lettre à des proches, ses quelques jours de vacances passés au Luxembourg en août 1934: «C'est une belle partie de la vieille Europe sale, tranquille et couverte de roses». Et c'est ainsi que Caroline Conroy, l'écologiste Lord Mayor (maire) de Dublin, porta, mardi soir, lors de l'ouverture de l'ambassade luxembourgeoise dans la capitale irlandaise, une chaîne de fonction en or et une... bêche.

Jean Asselborn (LSAP), en visite de travail en Irlande les 13 et 14 septembre, avait le même outil entre les mains. Histoire de planter un rosier sur le terrain de l'ambassade. «À l'époque de James Joyce, le Luxembourg était un important exportateur de roses», explique le chef de la diplomatie.

Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn et la maire de Dublin Caroline Conroy plantent un rosier devant l'ambassade. Photo: MAEE

Cela fait longtemps que le ministère des Affaires étrangères réfléchit à l'opportunité d'ouvrir une ambassade à Dublin. Il y a dix ans déjà, on y pensait, explique Jean Asselborn au Luxemburger Wort. Jusqu'à présent, l'ambassade luxembourgeoise à Londres était également accréditée en Irlande. «Cela a longtemps fonctionné», selon le ministre des Affaires étrangères. Il s'agit d'un modèle tout à fait courant pour les petits États : la Suède, la Finlande et la Norvège sont par exemple co-assistées par l'ambassade luxembourgeoise à Copenhague ; dans les autres pays scandinaves, il y a des consulats.

La question de l'Irlande du Nord est préoccupante

Il y a dix ans, les réflexions sur l'ouverture d'une ambassade à Dublin ne se sont pas concrétisées. Mais en 2020, les Britanniques ont quitté l'UE. «Après le Brexit, la décision était en fait claire, même s'il a fallu encore un peu de temps pour la mettre en œuvre», rapporte Jean Asselborn. Dès 2021, l'ambassadrice Florence Ensch a été nommée première ambassadrice résidente du Grand-Duché de Luxembourg en Irlande. Elle dispose désormais également de locaux officiels représentatifs.

Lors de sa visite en Irlande, le ministre des Affaires étrangères a également pris des rendez-vous politiques et s'est entretenu avec son homologue Simon Coveney. Il y a une grande inquiétude concernant le protocole d'Irlande du Nord, qui règle la circulation des marchandises dans la mer d'Irlande. L'un des points clés des négociations lors du divorce entre Bruxelles et Londres : comment gérer la frontière extérieure de l'UE, qui traverse désormais l'île irlandaise?

On voit après quelques jours en Irlande que le Brexit a été défavorable à la Grande-Bretagne. Jean Asselborn (ministre des Affaires étrangères)

Cependant, grâce au protocole, il n'y a pas de frontière «dure» à l'intérieur de l'île. Au lieu de cela, l'Irlande du Nord est restée dans le marché intérieur des biens de l'UE; les marchandises livrées depuis la Grande-Bretagne doivent être traitées selon les normes de l'UE avant d'être importées en Irlande du Nord. Mais sous le Premier ministre démissionnaire Boris Johnson, Londres a présenté un projet de loi visant à annuler le protocole - une mesure délicate qui équivaudrait à une rupture du traité.

«Boris Johnson a négocié et signé lui-même le protocole, déclare Jean Asselborn. «C'est dangereux, cela remettrait en question tous les accords sur le Brexit, avec toutes les conséquences que cela implique. Les conséquences pour le commerce, pour les migrants, pour les voyages seraient incalculables.»

Dublin profite du Brexit

Mais Bruxelles s'efforce de ne pas mettre en péril l'accord sur le Brexit. Et Dublin aspire à un nouveau départ avec Liz Truss. «Les Irlandais ne se laissent pas irriter», affirme Jean Asselborn avec confiance. Et ce même s'il est bien conscient que sur le fond la nouvelle Première ministre ne se distingue guère de son prédécesseur: «Liz Truss a été élue par les partisans de la ligne dure du Brexit».

Selon le ministère des Affaires étrangères, 150 Luxembourgeois vivent en permanence en Irlande et 2.400 Irlandais au Luxembourg, où ils travaillent principalement pour les institutions européennes et autres, mais aussi dans le secteur bancaire et l'industrie cinématographique. On estime en outre que 150 étudiants luxembourgeois vivent actuellement en Irlande. «Pour beaucoup, il n'est plus possible de financer des études en Grande-Bretagne. L'Irlande est alors une bonne alternative», a déclaré Jean Asselborn.

Le ministre a également visité le port de Dublin, où le groupe luxembourgeois de transport maritime et de logistique CLdN Group est actif. «Le port devient de plus en plus grand. Toute la logistique entre l'UE et l'Irlande ne passe plus par l'Angleterre, elle passe par la France», explique Jean Asselborn. Ainsi, il existe désormais de nouvelles offres de ferry entre Cherbourg et Dublin. Il en est convaincu : «On voit après quelques jours en Irlande que le Brexit a été défavorable à la Grande-Bretagne.»

