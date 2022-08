Le eGovernment Benchmark a comparé la maturité en matière de services publics numériques de 35 pays différents. Le Grand-Duché se place dans le trio de tête.

Luxembourg 2 min.

Digitalisation

Un gouvernement numérique à la pointe au Luxembourg

Simon MARTIN Le eGovernment Benchmark a comparé la maturité en matière de services publics numériques de 35 pays différents. Le Grand-Duché se place dans le trio de tête.

Plus que jamais, les entreprises luxembourgeoises se doivent de prendre le virage du numérique. Ce dernier s'invite désormais dans tous les domaines de notre quotidien, à un rythme d'ailleurs parfois assez lent. Il y a quelques jours, nous vous expliquions que le recours au dispositif de remboursement accéléré des frais médicaux, possible grâce au numérique, n'est que très peu populaire auprès des médecins luxembourgeois.

MeluXina, toujours un bijou de technologie après un an d'existence Inauguré il y a un an, MeluXina se classe parmi les 50 meilleurs calculateurs haute performance au monde. Une visite des installations de cette incroyable machine a eu lieu ce mardi.

D'une manière générale, La digitalisation prend, d'une manière générale, peu à peu sa place dans le domaine administratif et dans les institutions publiques. Et ce n'est pas le ministre délégué à la Digitalisation Marc Hansen (DP) qui dira le contraire. Ce dernier présentait notamment en février dernier quatre nouveaux projets pour renforcer la simplification administrative et l'inclusion numérique.

8 places gagnées par rapport à 2020

Un exemple parmi tant d'autres démontrant la volonté du gouvernement de prendre le virage digital. Ces initiatives ne sont en tout cas passées inaperçues puisque ce lundi, les services publics numériques du Grand-Duché se sont hissés à la troisième place du dernier eGovernment Benchmark. Ce classement compare la maturité en matière de services publics numériques de 35 pays différents, à savoir les États membres de l’Union européenne, les pays candidats, les pays membres de l’EFTA (l'Association européenne de libre-échange, NDLR) et le Royaume-Uni.

La technologie financière, un secteur en plein essor La Luxembourg House of Financial Technologies offre une base aux jeunes prestataires de services financiers innovants du monde entier.

Avec un score de 87%, le Luxembourg a ainsi gagné deux places par rapport à 2021 et 8 places par rapport à 2020. Parmi les critères pris en compte dans la note finale, il y a notamment: la disponibilité et la facilité des démarches et procédures en ligne ou encore la transparence des instances publiques à fournir des informations claires sur les services fournis ainsi que sur la manière dont les données personnelles des citoyens sont traitées. Dans la dimension des «facteurs clés», on notera également la possibilité pour les utilisateurs de s'identifier électroniquement ou encore les possibilités d'utilisation de ces services par des utilisateurs d’un autre pays européen.

La numérisation progresse au Luxembourg mais pas assez vite Le Grand-Duché se classe 8e de l'indice relatif à l'économie et à la société numérique. Comme d'autres pays européens, il peine encore à combler certaines lacunes.

Le ministre Marc Hansen ne pouvait que se réjouir de ce résultat. «Je me réjouis de cette reconnaissance internationale des efforts fournis par le Luxembourg en matière d’eGovernment. Je félicite les équipes du ministère et du CTIE, qui travaillent sans relâche à la réalisation de services publics numériques efficients et qui ont ainsi participé à cette progression, qui place le Luxembourg parmi les meilleurs en termes d’eGovernment.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.