Impossible de ne pas voir la nouvelle silhouette à l'entrée de la ville. Depuis quelques jours, la statue baptisée «Résilience» marche sur le parvis du centre commercial de Differdange. Un projet mûrement réfléchi d'origine grecque.

Un géant marche sur Differdange

(MF / fwa / na) – C'est l'oeuvre de Manolis Manarakis. L'artiste grec qui vit au Luxembourg depuis sept ans voulait en fait participer au symposium de sculpture de la Ville de Differdange en 2019. Mais son dessin n'avait pas été retenu lors de sa première tentative. Mais ce n'était que partie remise puisqu'il a eu pour contrat de réaliser une sculpture plus grande qu'initialement prévu.

Le résultat qui s'appelle «Résilience», a été réalisé par l'artiste avec plus de 300 chevrons en bois et mesure près de cinq mètres de haut ! Depuis la fin de la semaine dernière, la statue se trouve devant le centre commercial Opkorn.

Manolis Manarakis avait été inspiré en se rendant aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Son but étant de créer une image symbolique montrant que l'homme est en réalité bien plus que ce qui est visible de lui.Raison pour laquelle la statue a été nommée Résilience, synonyme d'endurance et de résistance.