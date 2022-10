La grande-duchesse Maria Teresa a récolté des fonds pour les survivantes de violences sexuelles dans le cadre d'un dîner de gala glamour à Biarritz samedi dernier. Retour en images.

Une initiative de la Grande-Duchesse

Un gala de charité à Biarritz pour Stand Speak Rise Up!

Le forum Stand Speak Rise Up! ayant eu lieu au Luxembourg en 2019 avait été un très grand succès. L'organisation caritative du même nom, présidée par la grande-duchesse Maria Teresa, a organisé un nouvel événement de prestige le samedi 15 octobre. Toujours avec la même volonté, celle de mettre les sommes récoltées au profit des femmes qui ont subi des violences sexuelles dans des zones de conflits armés.

Contre le viol de guerre, le début d'une bataille Le forum Stand Speak Rise Up du mois de mars a donné lieu à un Livre Blanc dans lequel la Grande-Duchesse Maria Teresa et ses partenaires soulignent les lignes directrices de leur mobilisation.

Un sujet résonnant d'ailleurs toujours aussi fort à la vue des atrocités relatées par des femmes ayant échappé à l'horreur sévissant en Ukraine – sans oublier les survivantes de la République démocratique du Congo, de l'Afghanistan ou encore la Bosnie, l'Ouganda, la Syrie... L'événement a eu lieu à l'hôtel du Palais de Biarritz.

Au menu, bord de la côte basque en fond, et un dîner huppé avec vente aux enchères pour la bonne cause. «Les acteurs clés du combat étaient présents. Comme pour le forum de 2019, la Grande-Duchesse, entourée de cinq survivantes, a pu compter sur le soutien et la présence du Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, Pramila Patten, représentante spéciale des Nations Unies, Céline Bardet, juriste internationale, et François Heisbourg, le grand géopolitologue. Tous sont intervenus pour dresser un bilan de la situation de l'utilisation des violences sexuelles dans les zones sensibles et appeler à se mobiliser, aux côtés des survivantes porteuses de projets, venues du monde entier», peut-on d'ailleurs lire dans le communiqué de l'évènement.

Pour l'occasion, la Grande-Duchesse a pu compter sur la présence et le soutien de plusieurs membres de sa famille: le grand-duc Henri, la princesse Alexandra, le prince Félix et le prince Louis. Le dîner a d'autre part été animé par l'actrice française de renom Charlotte de Turckheim et Stéphane Bern, proche de la Grande-Duchesse et grand amoureux des têtes couronnées du Luxembourg.

Pour rappel, l'organisation caritative luxembourgeoise Stand Speak Rise Up! soutient les survivantes de sévices sexuels du monde entier, tant dans leur parcours de guérison physique que psychologique, en leur fournissant les moyens financiers nécessaires et en mettant à leur disposition une vaste équipe d'experts.

Stand Speak Rise Up! s’expose au Luxembourg

En marge de ce dîner de gala à Biarritz, une exposition photos s’est également tenue à Luxembourg-Ville, jusqu'à ce 21 octobre, au siège de la Spuerkeess à Luxembourg-Ville. Un panorama passant en revue le forum de 2019 et mettant en lumière divers projets financés par l'organisation.

