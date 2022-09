Profitant d'un début d'émeute, une douzaine d'immigrés en situation irrégulière se sont enfuis mercredi soir du centre de rétention administrative (CRA) de Metz-Queuleu. Un évadé a été interpellé au Luxembourg.

Fuite du centre de rétention messin

Un fugitif de Metz arrêté au Luxembourg

Profitant d'un début d'émeute, une douzaine d'immigrés en situation irrégulière se sont enfuis mercredi soir du centre de rétention administrative (CRA) de Metz-Queuleu. Un évadé a été interpellé au Luxembourg.

(AFP) - Un des douze immigrés en situation irrégulière qui s'étaient enfuis mercredi soir du centre de rétention administrative (CRA) de Metz-Queuleu, a été interpellé vendredi au Luxembourg et placé en garde à vue, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Metz.

Il sera jugé lundi en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Metz, a précisé la procureure de la République adjointe, Christel Haquet.

Après l'évasion, une enquête avait été ouverte pour «soustraction au placement et au maintien en rétention administrative» et «dégradations», et confiée à la Police aux Frontières, avait annoncé le parquet.

Sur les 12 fuyards, de nationalités algérienne, marocaine et libyenne, un seul avait été repris, dès mercredi soir par les forces de l'ordre, et placé «en observation» à l'hôpital, avait précisé le procureur de la République adjoint, Thomas Bernard.

Situé juste à côté de la prison, le centre de rétention administrative de Metz-Queuleu a une capacité d'accueil de 98 personnes.

Les étrangers placés en CRA sont en situation irrégulière et y attendent leur expulsion. Ils peuvent y rester jusqu'à 90 jours.

En 2021, 917 personnes y ont été retenues, selon le rapport annuel sur les CRA publié par plusieurs associations de défense des réfugiés, dont la Cimade et France Terre d'Asile.