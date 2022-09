Un accident mortel s'est produit tôt mardi matin entre Pétange et Rodange.

Entre Pétange et Rodange

Un Français de 33 ans tué dans un accident

Teddy JAANS Un accident mortel s'est produit tôt mardi matin entre Pétange et Rodange.

(TJ) - Dans la nuit de lundi à mardi, un homme de 33 ans est décédé dans un accident de la route entre Pétange et Rodange. La victime circulait sur la route de Longwy, depuis Pétange en direction de Rodange, lorsqu'il aurait perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un lampadaire. Le véhicule a ensuite traversé la route et a terminé sa course dans un fossé.

Le conducteur, seul occupant du véhicule, est un homme de 33 ans originaire de France. Il est décédé sur place. A la suite de l'accident, le parquet a été contacté. La route a été fermée à la circulation jusqu'à peu avant 5 h du matin. La police a dressé un procès-verbal de l'événement.

