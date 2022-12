Un foyer de grippe aviaire détecté à Useldange

Ce foyer a été confirmé chez des oies domestiques ce mercredi 14 décembre. En conséquence, des mesures sont prises pour tout le pays, afin d'éviter l'introduction du virus dans les cheptels de volaille.

Chez des oies domestiques

Ce foyer a été confirmé chez des oies domestiques ce mercredi 14 décembre. En conséquence, des mesures sont prises pour tout le pays, afin d'éviter l'introduction du virus dans les cheptels de volaille.

(pam) - Jusque-là, et à la différence des pays voisins qui luttent depuis plusieurs semaines, le Luxembourg était passé entre les gouttes. La grippe aviaire n'était plus d'actualité dans le pays depuis l'hiver dernier, et les mesures de quarantaine préventives avaient été levées le 1er avril.

Mais ce mercredi 14 décembre, le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et l’administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire indiquent qu'un foyer du virus de type H5N1 a été détecté, à Useldange. La grippe aviaire y a été confirmée chez des oies domestiques.

Ce foyer identifié, il s'agit désormais d'éviter l'introduction du virus dans les cheptels de volaille, ce qui aurait des conséquences catastrophiques aussi bien pour les animaux que pour les exploitants.

Cinq mesures éditées

Aussi, les mesures suivantes sont prises, et elles s'appliquent jusqu'à nouvel ordre sur l'ensemble du territoire luxembourgeois.

• Le nourrissage et l’abreuvement doivent se faire dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages.

• Les volailles doivent être tenues dans des locaux fermés.

• Les volailles peuvent avoir accès à des aires de sortie à condition que ces dernières soient protégées par des filets, afin d’éviter tout contact avec des oiseaux sauvages.

• Les règles de biosécurité sont à respecter scrupuleusement.• Tous rassemblements de volailles (expositions avicoles) sont interdits.

• Toute mortalité anormale de volaille est à signaler à un vétérinaire.

Par ailleurs, si une personne venait à découvrir un oiseau sauvage aquatique (oie, canard, cygne) mort ou malade, il faut absolument le signaler à l’administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (tél.: 247-82539 ; e-mail: info@alva.etat.lu).

Enfin, si la grippe aviaire fait son retour au Luxembourg, les autorités tiennent à rappeler que «la consommation d’œufs et de viande de volaille est sans risque pour la santé publique».

