Dans un élevage de volailles

Un foyer de grippe aviaire découvert à Lellingen

Simon MARTIN

Les éleveurs du Luxembourg pensaient être à nouveau épargnés par la grippe aviaire. Malheureusement, ce vendredi, le ministère de l'Agriculture a annoncé la découverte d'un nouveau foyer de grippe aviaire dans un élevage de volailles situé à Lellingen, dans la commune de Kiischpelt, dans le canton de Wiltz.

Prudence de mise contre la grippe aviaire au Luxembourg Elle n’est pas encore présente au Grand-Duché, mais la grippe aviaire a déjà été détectée dans les pays voisins. Avec le début de la saison de migration des oiseaux sauvages, les risques d’apparition sont présents.

Afin d'éviter la propagation de ce virus hautement pathogène et l'apparition de nouveaux foyers, l'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire rappelle aux détenteurs de volailles et d’oiseaux de respecter plusieurs mesures. «Le nourrissage et l’abreuvement doivent se faire dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages. Les volailles doivent être tenues dans des locaux fermés. Les volailles peuvent avoir accès à des aires de sortie à condition que ces dernières soient protégées par des filets, afin d'éviter tout contact avec des oiseaux sauvages», détaille le ministère.

Ce dernier rappelle en effet que les règles de biosécurité sont à respecter scrupuleusement. «Tous les rassemblements de volailles sont interdits et toute mortalité anormale de volaille est à signaler à un vétérinaire».

Un certificat réclamé

L'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire tient également à insister sur le fait que toute importation de volaille doit se faire sous couvert d’un certificat sanitaire émis par un vétérinaire officiel du pays de provenance. Cette obligation est aussi valable en cas d'achat de volaille sur un marché.

Un cas de grippe aviaire transmis à l'homme en Espagne Un employé d'une exploitation avicole espagnole a contracté la grippe aviaire fin septembre, dans un cas rare de transmission à l'homme, et est resté asymptomatique jusqu'à ce qu'il soit testé négatif, sans autre infection connue, a déclaré lundi le ministère de la Santé.

En cas de découverte d’un oiseau sauvage aquatique (oie, canard, cygne) mort ou malade, ce dernier est à signaler à l'administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire via le 247-82539 ou par e-mail à info@alva.etat.lu.

En fonction de l’évolution de la maladie, les mesures seront mises à jour par le ministère. Rappelons, enfin, que la consommation d'œufs et de viande de volaille est sans risque pour la santé publique.

La grippe aviaire fait des ravages en Europe depuis quelques années. Nous vous relations la situation il y a quelques jours à peine. En effet, environ 50 millions de volailles ont été abattues dans les élevages infectés par le virus sur le continent.

En 2022, un seul foyer de grippe aviaire, à Useldange, a été détecté sur des oies vivant en semi-liberté chez des particuliers avec un accès à un cours d'eau. Les oies avaient été probablement infectées par le virus au contact d'oies sauvages.

