Un fonds aux «crédits illimités» pour le logement

Dans le cadre des discussions sur le budget 2020, Henri Kox (Déi Gréng), ministre du logement, a présenté jeudi en commission parlementaire un projet de loi visant à utiliser les crédits existants de manière plus efficace.

(ER) - «Mettre fin à l'important décalage entre le budget voté et les dépenses liées à la construction d'ensemble de logements», a déclaré Henri Kox ce jeudi à la Chambre. Si depuis 2016, le budget alloué au logement a connu une progression de 35,7 millions d'euros, seuls 7,2 millions ont été consacrés à la construction de logements subventionnés selon les chiffres du ministère.

D'ou l'idée de créer un fonds spécial flexible pour le logement et mettre ainsi fin «aux contraintes techniques découlant de l'annualité budgétaire». Autrement dit, de créer une enveloppe unique destinée à utiliser de manière plus efficace les crédits issus de la vingtaine d'articles prévus dans la loi budgétaire.

Dans l'esprit du ministre, cela devrait réduire les retards de procédures liées à la législation et donc augmenter l'offre de logements abordables et permettre à l'Etat de garder la main sur son parc immobilier.

Débat annuel

Toujours selon le ministre, ce fonds bénéficiera de «crédits illimités» destinés notamment à l'achat et à l'assainissement de terrains.



Le fonctionnement et les dépenses du fonds spécial ainsi que son programme seront présentés chaque année à la Chambre où le ministre détaillera les différents projets à mener. Un premier débat devrait avoir lieu en mars 2021, environ un an après l'entrée en vigueur du projet de loi qui est prévu le 1er avril 2020.

L'accès au logement abordable figure d'ailleurs en tête des préoccupations des résidents selon le dernier Politmonitor loin devant la hausse du trafic routier et les perspectives d'avenir pour les enfants.

Selon les dernières données Eurostat, les prix de vente ont augmenté comme jamais et les loyers ont explosé. La situation sur le marché du logement au Luxembourg ne cesse d'évoluer et pas toujours dans le bon sens. En 2018, les prix de vente ont augmenté comme jamais et les loyers ont explosé.