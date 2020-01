Etienne Schneider a annoncé, jeudi, que neuf partenaires du Grand-Duché venaient de mobiliser 70 millions d'euros dans un nouveau véhicule financier. Une somme devant aider les sociétés en phase de démarrage dans le domaine du secteur spatial.

Luxembourg 2 min.

Un fonds 100% luxembourgeois pour propulser le spatial

Patrick JACQUEMOT Etienne Schneider a annoncé, jeudi, que neuf partenaires du Grand-Duché venaient de mobiliser 70 millions d'euros dans un nouveau véhicule financier. Une somme devant aider les sociétés en phase de démarrage dans le domaine du secteur spatial.

Alors qu'il quittera ses fonctions dans trois semaines maintenant, Etienne Schneider soigne sa sortie. Le ministre de l'Economie qui a fait de l'engagement du Luxembourg à soutenir le développement d'une industrie spatiale commerciale un des axes forts de sa politique vient en effet de sortir de sa manche un fonds d'investissement dédié à ce secteur.

Jeudi, en commission parlementaire, le vice-Premier ministre LSAP a ainsi confirmé que le gouvernement luxembourgeois venait d'investir dans Orbital Ventures, un fonds qui sera soutenu par huit autres partenaires des secteurs public et privé luxembourgeois. A savoir : BCEE, BGL BNP Paribas, BIL, OHB, Promus Ventures, POST Luxembourg, SES et la SNCI.

Top départ pour le centre de recherches spatiales Le ministre de l'Économie veut voir la structure scientifique ouvrir avant la fin 2020. Avec un objectif clair: se pencher sur l'exploration et l'exploitation des ressources liquides ou minérales que l'homme pourra trouver dans l'espace.

Fort d'une première levée de 70 millions d'euros, Orbital Ventures investira dans des start-up spécialistes dans le domaine des produits et services relevant de la haute technologie spatiale. Seuls chiffres confiés au Luxemburger Wort: la participation de l'Etat s'effectuant à hauteur de 26 millions d'euros et pour 10 millions de la part de la Société Nationale de Crédit et d'Investissement.

«Afin d'offrir un rendement aux investisseurs, le Fonds privilégiera les entreprises innovantes ayant des produits ou des services générant déjà des revenus ou prêts à le faire à court terme», indique le ministère de l'Economie. Des sociétés luxembourgeoises ou étrangères d'ailleurs.

Ciel, quelle croissance Entre 2012 et 2018, le nombre d’emplois dans le secteur spatial a augmenté de 31% au Luxembourg. Pendant la même période, le nombre d’entreprises spécialisées a doublé. Tandis que la valeur ajoutée brute créée a connu une hausse de 21,7%, entre 2012 et 2018.

Le remplaçant d'Étienne Schneider aux commandes du ministère de l'Economie, Franz Fayot devra clairement suivre cette orbite de développement stratégique qu'a choisi de prendre le Luxembourg depuis 2005, date de l'intégration du pays comme État membre de l’Agence spatiale européenne (ESA).

La voie a d'ailleurs été tracée, jeudi, par Etienne Schneider qui a présenté aux parlementaires le nouveau Plan d’action national 2020-2024 en matière de sciences et technologies spatiales.

Le Luxembourg booste son engagement spatial 129 millions d'euros d'argent public seront versés au nouveau budget record de l'Agence spatiale européenne ESA, a annoncé l'institution il y a tout juste une semaine. Le signe d'un activisme tous azimuts en la matière, qui pourrait bien faire avancer la protection du climat.

L’objectif principal du gouvernement pour les années à venir sera bien de se positionner sur les technologies du futur, développer l’écosystème, encourager le développement de produits, d’applications et de services récurrents à haute valeur ajoutée ayant des opportunités commerciales. «Les domaines visés sont les télécommunications et les applications au sens large, ainsi que l’utilisation des ressources spatiales», rappelle le ministre.