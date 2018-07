La célèbre chaîne de fast-food américaine "Five Guys" ouvrira bientôt son premier restaurant au Luxembourg.

Un "Five Guys" va ouvrir ses portes au Luxembourg

Le grand panneau rouge "Five Guys" couvre déjà la fenêtre de l'immeuble stratégiquement situé sur l'avenue de la Gare à Luxembourg-Ville. Des travaux sont en cours pour préparer le restaurant à l'ouverture, mais aucune date précise n'a été annoncée.

Selon le site d'emploi Job.lu, l'ouverture est prévue pour le mois d'août.

Five Guys a ouvert il y a 32 ans son premier point de vente à Arlington, en Virginie, dans l'est des États-Unis. Dans les années qui ont suivi, la marque s'est rapidement développée à travers le pays. En 2003, le restaurant a fait ses premiers pas à l'international en ouvrant des points de vente au Canada, en Europe et au Moyen-Orient.

La société Five Guys Benelux annonce déjà des opportunités d'emploi dans son point de vente de Luxembourg-Ville.

Le nombre de restaurants "Five Guys" est encore relativement moindre par rapport à d'autres chaînes de restauration rapide américaines, avec environ 1.500 points de vente dans le monde entier. Cependant, il s'est avéré être très populaire, notamment auprès des stars et de l'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama.

Alors que le restaurant de la ville de Luxembourg est le seul point de vente confirmé pour le Grand-Duché, le Kirchberg apparaît également comme une option de recherche sur le site Internet "Five Guys", mais aucun détail n'a été donné pour le moment par la société.

Par Adam Walder, traduction Sophie Wiessler

