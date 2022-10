Un formateur en tactique policière a exposé les points faibles de la formation des agents et a évoqué les réactions de stress en cas d'urgence.

Procès du tir mortel à Bonnevoie

Un expert pour décrypter la scène et la formation des accusés

«Il n'est écrit nulle part qu'il ne faut pas tirer sur une voiture», a clarifié vendredi le formateur principal en tactique policière et également président du syndicat de police SNPGL, Pascal Ricquier, lors du procès du tir mortel d'un policier sur un automobiliste le 11 avril 2018 à Bonnevoie. Il n'y aurait en effet que des recommandations. «Il est clair que l'utilisation d'une arme à feu contre une voiture n'apporte rien et n'a donc aucun sens, sauf dans une situation d'intervention où la vie est en danger. Une balle sur le bloc moteur n'a aucune conséquence», selon Ricquier.

La question de la juge de savoir si un tir sur le conducteur pouvait être une possibilité se perd ensuite dans la salle d'audience. En revanche, une autre inconnue surgit aussitôt : comment un policier doit-il se comporter lorsqu'un automobiliste veut fuir un contrôle de police ? «Ce n'est pas ce que nous enseignons», souligne résolument Ricquier, «et il n'y a pas de concept pour immobiliser une voiture qui prend la fuite».

Les policiers livrés à eux-mêmes

Le policier doit donc décider lui-même de ce qu'il fait dans la situation en question, poursuit Ricquier. En cas de course-poursuite, il existe au moins une brochure avec des recommandations. Mais celles-ci ne concernent que la sécurité personnelle. Il n'y a même pas de conseils sur l'utilisation des armes à feu. La loi n'est pas très utile. Elle autorise l'utilisation de l'arme de service «en cas de nécessité absolue». Et c'est tout.

Jusqu'à présent, personne n'a pu me dire ce que signifie exactement la nécessité absolue dans l'utilisation d'une arme à feu Le formateur en tactique policière

«Jusqu'à présent, personne n'a pu me dire ce que cela signifie exactement», déclare le formateur en tactique Ricquier en secouant la tête. «Quand l'agent ou une tierce personne est en danger», interprète-t-il. «Mais chaque personne vit cela différemment et ce qu'elle fait alors ne se révèle que lorsqu'elle se trouve dans la situation réelle». Pour la juge qui préside le tribunal, une autre question se pose également : toute cette intervention policière était-elle vraiment opportune ? En fin de compte, il ne s'agissait au départ que d'une voiture endommagée.

Il n'y a en effet pas d'informations sûres, hormis l'impression des policiers, sur le fait que le conducteur ait effectivement remarqué au début que les policiers voulaient l'arrêter et le contrôler. Il est difficile de faire des reproches aux policiers, estime Ricquier. «Si un conducteur qui prend la fuite écrase quelqu'un, on dira ensuite : «Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté ?»».

Pour Ricquier, la réaction d'un policier en cas d'urgence est de toute façon centrée sur un autre aspect : le stress auquel l'agent est exposé lorsqu'il se trouve face à un automobiliste, arme au poing, qui accélère violemment sa voiture vers lui. «Beaucoup de choses dépendent alors du signal que le cerveau envoie au corps», explique-t-il. «Si le message est 'saute sur le côté', il le fera».

Mais dans cette situation, beaucoup ne sont plus du tout en mesure de prendre une décision. La réflexion s'arrête et laisse place à des réflexes ou à un comportement acquis. «Lorsque nous avons commencé la formation tactique en 2005, j'ai été plus que surpris», explique Ricquier. «Il y avait des policiers qui n'étaient plus capables de la moindre réaction lorsqu'on leur tirait dessus lors d'un exercice». Ils sont simplement restés figés.

En tant qu'ancien membre de l'unité spéciale de la police et entraîneur de tir, Ricquier estime en outre qu'il n'est pas possible que l'accusé M. ait tiré les trois coups de manière contrôlée, avec une telle précision en si peu de temps.

L'affaire de la mémoire

Auparavant, les deux policiers S. et A., avec lesquels le futur tireur M. était en patrouille le jour du crime, ont été entendus vendredi. Et S. en particulier n'a pas été ménagé par la juge ou l'accusatrice. En effet, il n'a donné que très peu d'informations sur les entretiens que les policiers avaient eus après les tirs et a en partie nié les déclarations précédentes. Ce n'est que lorsque la représentante du ministère public lui a annoncé qu'elle souhaitait qu'il mette ses dénégations par écrit et qu'il les signe, que sa volonté de fournir des informations a semblé s'éveiller.

Son collègue A. a ensuite révélé une mémoire bien plus détaillée, et ce bien qu'il ait paru en partie visiblement gêné de répéter ses déclarations à une collègue dans la salle d'audience juste après les faits. Mais il a effectivement dit à sa collègue «C'est arrivé» après que M. ait ouvert le feu. «M. était toujours le premier pour tout», a-t-il tenté d'expliquer cette phrase devant les juges.

Mardi après-midi, après un dernier témoin, le policier accusé d'homicide involontaire sur l'automobiliste de 51 ans devra lui-même s'exprimer lors du procès.

