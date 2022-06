Le contrat d'exécution de l'«Aktioun SuperDrecksKëscht» reçoit une base légale. Mais aux yeux de l'opposition, ce n'est pas suffisant. Elle demande des explications supplémentaires.

Affaire SuperDrecksKëscht

«Un exemple parfait de manque de transparence»

Michèle GANTENBEIN Le contrat d'exécution de l'«Aktioun SuperDrecksKëscht» reçoit une base légale. Mais aux yeux de l'opposition, ce n'est pas suffisant. Elle demande des explications supplémentaires.

Le Parlement a adopté jeudi, avec les voix des partis de la majorité, une loi de financement pour l'exécution de l'«Aktioun SuperDrecksKëscht (SDK)». Cette loi légalise a posteriori le contrat entre l'Etat et la société d'exploitation Oeko-Service Luxembourg (OSL) (2018-2028). La loi est nécessaire parce que le volume du contrat dépasse largement les 40 millions d'euros et s'élève à 112 millions.

Avec la loi spéciale et la mise en œuvre partielle des recommandations de l'audit de l'année dernière, tous les problèmes sont désormais résolus, selon le rapporteur François Benoy (Déi Gréng). «Avec cette loi, nous garantissons la continuité de cette action élémentaire, qui fournit des services essentiels aux citoyens et aux entreprises», a déclaré François Benoy.

Les politiciens de l'opposition ne sont pas de cet avis. Ils auraient été d'accord pour légaliser le contrat a posteriori pour la période 2018-2022, mais pour l'avenir, ils demandent un nouvel appel d'offres et bien plus encore.

«Une longue liste d'incohérences»

Le porte-parole du CSV Gilles Roth parle ici d'un exemple parfait de manque de transparence «qui pousse les citoyens à la désillusion politique». La liste des incohérences est sans fin. Le contrat a été attribué à l'entreprise OSL, qui n'a pas présenté de contrats préalables avec des sous-traitants, bien que cela soit prévu par la loi sur les appels d'offres. On n'a aucun aperçu du réseau d'entreprises du chef d'OSL, Hans-Peter Walter.

Les incohérences autour de l'embauche du fils du directeur de l'administration de l'environnement, Robert Schmit, par l'académie SDK, le réseau d'entreprises du chef de l'OSL, Hans-Peter Walter, ainsi que ses liens personnels étroits avec Robert Schmit, qui, en tant que directeur de l'administration de l'environnement, contrôlait tout : l'appel d'offres, les factures, la concurrence, ne sont pas clarifiés. Gilles Roth a exprimé le soupçon d'un conflit d'intérêts, sur lequel il faudrait enquêter.

Stéphanie Empain (Déi Gréng) ne partageait pas cet avis. Selon l'audit, l'OSL serait elle-même responsable du recrutement de ses collaborateurs. Les auditeurs n'ont rien trouvé à redire non plus à la procédure de recrutement.

Marc Goergen (Parti Pirate) s'est étonné que l'actuelle ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) n'ait rien su des «magouilles et connexions», alors qu'elle était à l'époque directrice adjointe de l'administration de l'environnement. «Si la directrice adjointe n'était pas au courant, qui aurait pu l'être ?», a-t-il demandé.

Marc Goergen a accusé les Verts de vouloir légaliser les abus de manière rétroactive. Sur la base de ses recherches, il est arrivé à la «conclusion évidente» qu'il s'agissait de favoritisme et de corruption. En cas de plainte, il y a de fortes chances que l'appel d'offres soit annulé, a déclaré Marc Goergen, qui a demandé un nouvel appel d'offres.

Des flux financiers opaques

Myriam Cecchetti (Déi Lénk) a estimé que le gouvernement avait choisi la voie de la facilité, «celle qui convient le mieux à la fois à la société OSL et au gouvernement». Elle a critiqué le fait que le Parlement ne pouvait pas exercer sa fonction de contrôle, car il n'avait aucun aperçu des bilans d'OSL et des flux financiers entre OSL et d'autres entreprises. Il n'est pas non plus possible de savoir si l'appel d'offres s'est déroulé correctement. «Toutes ces questions restent sans réponse et les affaires continuent tout simplement».

Pour le porte-parole de l'ADR, Fred Keup, il était clair que l'audit sur la SDK n'avait pas permis d'écarter les accusations et les soupçons en suspens et qu'un nouvel audit devait notamment examiner les liens financiers, les accusations de népotisme et la conformité avec la loi sur les appels d'offres.

L'opposition a demandé en bloc la création d'une commission d'enquête «pour faire la lumière sur toutes ces monstruosités», selon Gilles Roth. Cette demande a été rejetée par les voix de la majorité.

Cécile Hemmen (LSAP) a reconnu «que des erreurs avaient été commises dans le passé». Elle a parlé d'une symbiose exceptionnellement bonne entre l'État et une entreprise privée, «une collaboration qui a fini par devenir tellement autonome que beaucoup pensent que la SDK est étatique». Elle a toutefois défendu le gouvernement qui a décidé de mettre les choses en ordre et de veiller à la transparence.

Max Hahn (DP) a rappelé que des lois de financement rétroactives avaient déjà été adoptées à plusieurs reprises par le passé, par exemple pour le réseau de bus RGTR. Il a laissé entendre que la mise en œuvre des recommandations de l'audit répondait à toutes les questions en suspens, mais a déclaré : «S'il s'avère qu'il y a encore d'autres incohérences, il faudra y remédier au plus vite».

En ce qui concerne l'expertise juridique des Pirates, qui a fait état de conflits d'intérêts pénalement répréhensibles dans le cadre de la SDK, la ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) a déclaré que l'expertise n'identifiait pas de faits. Elle n'a pas non plus d'éléments qui pourraient l'inciter à porter plainte auprès du ministère public. Si des personnes ont connaissance de faits, elle part du principe qu'ils seront signalés au parquet, a déclaré Joëlle Welfring, qui a mis en garde contre toute action irréfléchie, car on risque de se rendre coupable de diffamation.

Discussion prolongée sur la commission d'enquête

Elle a en outre annoncé vouloir faire examiner certains points plus en profondeur par une instance externe. L'opposition a salué son objectivité et sa volonté d'éclaircir les choses. Les Pirates et Déi Lénk se sont toutefois insurgés.

Il y a une séparation des pouvoirs, a déclaré Sven Clement. «C'est le rôle du Parlement de contrôler le gouvernement. Il n'est pas possible que le gouvernement dise qu'il se contrôle lui-même et qu'ainsi, pour les représentants de la majorité, une commission d'enquête, qui serait possible sous la nouvelle Constitution, soit écartée. Dans ce cas, nous n'avons plus besoin de contrôle parlementaire.» Myriam Cecchetti a reproché aux représentants de la majorité d'être le bras armé du gouvernement au lieu d'exercer leur fonction de contrôle. «Nous ne faisons que nous ridiculiser à l'extérieur», a déclaré Myriam Cecchetti.

Yves Cruchten (LSAP) a déclaré que l'opposition voulait simplement créer une commission d'enquête «pour faire durer le plaisir». Lydie Polfer (DP) a estimé qu'en cas de soupçons de corruption ou de conflits d'intérêts, la justice serait compétente. Gilles Roth a répondu qu'une commission d'enquête pouvait fonctionner parallèlement à la justice.

En fin de compte, la résolution sur la création d'une commission d'enquête a été rejetée par les voix des partis majoritaires.

