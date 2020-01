Un Euromillionnaire toujours inconnu

Un joueur a validé au Luxembourg un ticket gagnant à 28 millions d'euros, mais il ne s'est toujours pas fait connaître. Chaque année, la Loterie Nationale voit ainsi quelque 600.000 euros ne jamais être réclamés.

Patrick JACQUEMOT Un joueur a validé au Luxembourg un ticket gagnant à 28 millions d'euros, mais il ne s'est toujours pas fait connaître. Chaque année, la Loterie Nationale voit ainsi quelque 600.000 euros ne jamais être réclamés.

Que va devenir le 3ème plus gros gain jamais remporté au Luxembourg? «Je suis confiant, il y aura bien un joueur qui se fera connaître», pronostique Léon Losch, directeur de la Loterie Nationale. Pourtant, depuis le tirage du 24 janvier qui a révélé qu'un ticket gagnant d'Euromillions à 28 601 720€ avait bien été validé au Grand-Duché, nul ne s'est fait connaître. «Pas d'impatience, j'ai souvenir qu'en 2015, quand il y avait un ticket à 31,6 millions dans la nature, c'est la personne elle-même qui avait pris le temps de s'organiser avant de venir nous voir.» L'attente avait alors duré près de deux mois.

Cette fois, le gagnant a jusqu'au 24 mars pour réclamer son dû. Soit soixante jours après ce tirage qui lui a porté chance. «Nous sommes loin de notre record historique (65 millions d'euros) mais tout de même, ce n'est pas une somme qu'on laisse de côté», sourit Léon Losch.

Un directeur qui ne cache pas que c'est autant dans l'intérêt du joueur que de la Loterie Nationale elle-même qu'il serait bon que le mystère soit levé. Au premier -homme ou femme- la fortune; à l'entreprise l'assurance d'un bel impact sur le public des joueurs. Le gain des uns attirant le pari des autres. «Car, il faut bien préciser que si ces 28 millions n'étaient pas réclamés, ils ne retomberaient pas dans nos poches. Tout serait redistribué pour les joueurs, par des distributions de tickets gratuits par exemple ou dans des opérations comme celle actuelle pour nos 75 ans.»

Chaque année, la Loterie Nationale voit ainsi 1% des gains remportés sur le territoire nationale ne jamais être réclamés. Soit près de 600.000€ tout de même. En général, il ne s'agit que de petits montants; les gros gagnants retrouvant la mémoire à temps, ou le ticket victorieux avant qu'il ne passe à la poubelle ou à la machine à laver. «Toutes les sommes importantes trouvent leurs possesseurs», indique Léon Losch.

Aucun cent manqué

D'ailleurs, le montant qui reste en caisse (passée la date de péremption du jeu) tend à diminuer avec les années. D'abord, les joueurs semblent bien moins étourdis. Ensuite parce que la Loterie Nationale a aussi instauré le dispositif permettant de ne plus rater le moindre cent remporté : la wincard. «La carte est valable pour le loto et l'Euromillions. Et visiblement, elle a toute son utilité puisque depuis 2006 15.000 joueurs y ont souscrit.»

Celui ou celle qui a remporté le tirage européen du 24 janvier aurait mieux fait d'en faire l'acquisition. Les 28,6 millions auraient alors été directement versés sur son compte en banque. Précision : le gagnant de ce joli pactole ne peut se faire connaître qu'auprès de la Loterie luxembourgeoise, même s'il s'agit d'un joueur frontalier français, belge, allemand ou touriste de passage.