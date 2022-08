Au printemps dernier, c’était de possibles gelées qui inquiétaient les arboriculteurs. A présent, leurs inquiétudes portent autant sur les conséquences du réchauffement climatique que la facture énergétique.

Bilan provisoire des récoltes

Un été prolifique pour les arbres fruitiers

«Finalement, les gelées n’ont pas causé trop de dégâts, on a eu moins de cerises mais la suite s’est déroulée sans soucis.» Si Jean-Claude Muller a pu souffler au printemps, il n’en reste pas moins toujours très attentif aux bulletins météos et aux caprices du ciel.

Contacté par la rédaction, le responsable de la plantation de fruits et légumes Haff Muller-Lemmer a d’emblée tenu à préciser que la saison des récoltes n’était pas encore terminée, mais qu’on pouvait déjà dire que rien n’a été très habituel.

A l’instar des experts veillant sur l’état des arbres en raison de la sécheresse, l'arboriculteur de Contern observe très concrètement les effets induits par le réchauffement climatique, notamment par le taux d’ensoleillement record du mois de juillet.

«Jusqu’ici, on a eu une récolte normale, le soleil et la chaleur ont aidé à avoir des fruits de bonne qualité». Cependant, pour cela, il lui a fallu avoir recours à de l’eau pour contrebalancer l’absence de pluie, beaucoup d’eau. «L’eau est un souci, il faut vraiment en avoir assez sur place. Nos vergers irrigués donnent de bons fruits, mais pour les anciens vergers, qui ne peuvent pas être entretenus de la même façon et bénéficier d’autant d’hydratation, ils ont des soucis.»

En témoigne ses vergers de pommes et de poires, mais surtout ses mirabelles. «Mes mirabelles n’ont pas eu assez d’eau, le petit verger étant ancien et ne pouvait pas être autant arrosé que d’autres. J’ai perdu 50% de la récolte habituelle. Les pommes et les poires qui ne bénéficient pas de protection comme d’autres fruits ont également étaient brûlés par le soleil et ont pas mal pourri.»

Une augmentation notable des coûts de production

Finalement, si les fortes chaleurs ont permis de bonnes récoltes, elles n’en ont pas moins entraîné une augmentation significative des coûts de production pour l’arboriculteur. «Les besoins en eau ont été tels que je suis certain que ma facture va littéralement doubler par rapport aux besoins usuels sur la période, sachant que ce n’est pas fini: la crise est donc double pour nous, climatique et énergétique!»

Sans compter le fait que tout est totalement décalé en termes de timing, puisque «tout est plus précoce que les années précédentes, au mois de septembre ou à la mi-octobre on devrait avoir fini les récoltes, alors que normalement tout se termine en novembre! Le constat est similaire du côté des vignes, où ils ont commencé à œuvrer cette semaine, c'est dire!»

S’il ne pleut pas assez dans les mois à venir, cela aura des conséquences pour l’année prochaine. Jean-Claude Muller, responsable de Haff Muller-Lemmer

Un avancement des calendriers dans la continuité des observations faites en avril dernier, où Jean-Claude Muller constatait déjà qu’«il y a dix ans, la floraison s'opérait plutôt vers la mi-avril. On a toujours des années plus ou moins précoces, mais on voit désormais une nette tendance vers une floraison qui se déroule toujours plus tôt.»

Des bouleversements auxquels n’étaient pas systématiquement confrontés les arboriculteurs et qui ne sont pas sans problématiques, puisque les floraisons printanières précoces rendent les arbres fruitiers plus vulnérables en cas de rechute des températures. Leur protection entraîne donc des coûts supplémentaires.

Actuellement, bien avant le printemps prochain, ce qui préoccupe maintenant Jean-Claude Muller, c’est l’état des arbres fruitiers dans les anciens vergers et l’automne à venir. Car il faut en effet que les arbres soient en bonne santé pour refleurir à nouveau, tout comme il faut des précipitations pour gorger les terres. «S’il ne pleut pas assez dans les mois à venir, cela aura des conséquences pour l’année prochaine.»

