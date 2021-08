C'est un secret que l'on s'échange en famille, entre amis : où sont les plus jolies aires pour grignoter en plein air. Cette fois, les offices de tourisme des régions ont accepté de confier la liste de leurs plus beaux spots.

Les meilleurs coins pique-nique du pays

(pj avec Steve REMESCH) C'est peu dire que l'été 2021 n'a pas forcément été propice, jusque-là, aux sorties en nature, aux randonnées, aux soirées et autres repas autour du barbecue. Faut-il rappeler qu'il y a tout juste un mois le pays tout entier se retrouvait sous un déluge de pluie? Mais voilà que pour le weekend de l'Assomption la météo se fait plus clémente : soleil et ciel bleu au menu. Alors autant vite en profiter pour aller pique-niquer.

Tout le Luxembourg touristique en une appli En ouvrant la première application officielle dédiée aux points d'intérêt touristiques du Grand-Duché, le ministère des Classes moyennes entend fournir "une boussole 2.0" à ceux qui (re)découvriront le pays à l'occasion d'un weekend ou des congés.

Emportez ce que vous voulez, le Luxemburger Wort se charge de vous orienter vers les coins les plus sympathiques pour un déjeuner sur l'herbe ou à l'ombre des grands arbres. Cinq offices du tourisme régional ont accepté d'ouvrir leur carnet d'adresses. Bonnes balades et bon appétit!

Dans le Mullerthal

Sûr qu'à la fin de votre pique-nique, dans la Petite suisse luxembourgeoise, vous direz "Merci Visit Mullerthal"! En effet, voici une proposition d'endroits qui sortent des habituels hotspots de la région. Avec comme première recommandation l'aire de pique-nique Huechemd à Heffingen. L'endroit dispose d'un petit pavillon en bois pour s'abriter (en cas de pluie...). Il suffit d'emprunter le sentier de randonnée local H1 pour s'y rendre.

Une petite pause gourmande à l'aire Huechemd et vous serez prêt à parcourir la boucle de 7 km qui l'entoure. Photo: Visit Mullerthal

Envie de grillades? Alors direction l'espace Wanterbaach, du côté de Berdorf cette fois. Même les groupes de belle taille peuvent y prendre place. Là aussi un pavillon permet de se reposer à l'abri des (possibles) averses mais le site offre surtout de grandes tablées conviviales, idéales pour bavarder avec d'autres amateurs de nature.

Le parking non loin permet de facilement apporter le bois ou le charbon nécessaire à la cuisson. Tandis que les amateurs de marche pourront eux savourer les délicieux sentiers de randonnée B1 et B2 qui passent par là.

Au bout de l'Hammhafferstrooss à Berdorf, la convivialité est à la carte. Photo : Visit Mullerthal

Autre spot idéal pour les fans de barbecue : l'aire de pique-nique d'Ermsdorf. Là, c'est du site 5 étoiles avec à disposition un impressionnant grill pivotant. Un abri et de nombreuses places assises complètent les lieux situés en bordure du sentier de randonnée E6.

Attention, pour déjeuner ou diner ici, il est indispensable de réserver auprès de l'administration de la commune de la Vallée de l'Ernz (tel. 83 73 02–1). Mieux vaut donc s'y prendre à l'avance...

Au total, l'office de tourisme du Mullerthal a quelque 28 aires de barbecue et de pique-nique à recommander. Pour en avoir la vision globale, un petit clic ici suffit.

Cap au Sud

Sympas aussi les suggestions de Visit Minett : cinq bonnes adresses pour se détendre et partager des gourmandises. Avec en guise d'entrée la réserve naturelle d'Ellergronn. L'endroit culmine bien des atouts : promenades agréables, traces du passé visibles et aussi de jolis paysages pour en prendre plein la vue.

Lors du séjour dans la réserve Ellergronn, il est même possible de réserver la villa Rosati pour une nuit dans les bois. Photo: Claude Piscitelli

Les pique-niqueurs qui veulent un coin romantique devront incontestablement se rendre aux abords de l'étang de Lasauvage. Les randonnées dans le secteur offrent la possibilité de jouer à saute-frontière, entre le Grand-Duché et la Lorraine française voisine.



Quiconque se rendra au Gaalgebierg à Belvaux appréciera aussi de pouvoir sortir couverts et nourriture non loin du centre de récréation mais aussi de pouvoir disposer d'aires de jeux, de terrains de sport à proximité et même d'un rocher d'escalade.

Ah, les terres rouges au Giele Botter... Elles vous donneront parfois l'impression de traverser les monts du Colorado. Hautement recommandé pour un pique-nique dépaysant donc. Photo: Chris Karaba

Au même titre que le vol-au-vent est un classique de la gastronomie, le Gaalgebierg à Esch-sur-Alzette reste un incontournable des sorties pique-nique dans le pays. Il est vrai que le parc situé sur les hauteurs de la ville dispose de tout le confort pour accueillir les affamés mais aussi de bien des possibilités de se détendre. Outre la visite aux animaux du Escher Déierepark, recommandation toute particulière pour une bonne partie de pétanque sur les terrains aménagés.

Incontestablement, le spot le plus impressionnant à se mettre sous la dent pour un déjeuner au grand air reste le sommet de la réserve naturelle Prënzebierg, non loin de Pétange. Bon, le déjeuner se mérite car il faut d'abord avaler les 7,5 km du sentier de randonnée Prënzebierg-Giele Botter avant de passer à table. Mais quel panorama en récompense!

Direction l'Oesling

Au nord du pays, Visit Éislek ne manque pas d'arguments pour convaincre de faire un peu de route pour un pique-nique inoubliable. Il est vrai que Dame nature a doté la région de sites tous plus charmants les uns que les autres. Avec cette première bonne adresse : le Gringlay à Lipperscheid. Difficile de ne pas rester bouche bée devant le point de vue sur les boucles de la Sûre, le Schlinder et le château de Bourscheid juste en face. Il y a même parfois quelques parapentes qui viennent s'ajouter au paysage...

L'aire de pique-nique est située à la première étape de l'Escapardenne Lee Trail (qui file sur 52 km d'Ettelbrück à Bourscheid) mais si vous venez en voiture, il y a juste 500 mètres à parcourir...

Avouez que la vue depuis le Gringlay mérite le détour... Photo : Arlette Schmit

Le site du Kalleksuewen, établi sur une colline près d'Ettelbrück, offre le grand avantage de disposer de barbecues en toutes saisons. De là-haut, on peut croquer son sandwich en contemplant le chef-lieu du canton de Diekirch. Une plateforme d'observation, des terrains de pétanque et une aire de jeux complètent le site au charme incontestable.

Ne le répétez pas trop, mais un des plus jolis endroits pour pique-niquer dans la région se situe juste au-dessus du réservoir, à Boulaide. Là, depuis les années 30, le chalet des Houfëls accueille qui veut profiter d'une aire reposante. Depuis là, la vue sur la vallée de la Sûre fait partie des plus beaux paysages du Luxembourg. Originalité : cet été, le musicien Serge Tonnar y donnera quelques concerts unplugged en fin de semaine. Un doux moment en perspective.

Dans la capitale

Même en Ville, pique-niquer peut être un plaisir simple à s'offrir. Et le Luxembourg City Tourist Office ne saurait mieux recommander que les parcs de la capitale pour passer ce moment savoureux. Avec comme site idéal pour déplier sa nappe sur la pelouse, le Kinnekswiss bien entendu. Jusqu'au 15 août, s'y tient une fête foraine d'antan charmante avec une vingtaine d'attractions rétro... Il est facile d'accès et en été, la ville propose un programme d'animation complet - actuellement il y a même une foire historique.

Loin de l'agitation du centre-ville, le parc de Merl constitue un excellent point de chute. En plus des aires de jeux, les canards des petits plans d'eau constituent toujours un spectacle reposant pour petits et grands. Des générations d'enfants s'y sont amusés avec l'aire de jeux d'aventure, tandis que leurs parents appréciaient de partager une boisson fraîche au kiosque.

Carmine Lampitelli fait partie des adorateurs de la quiétude du parc de Merl-Belair. Photo : Gerry Huberty

Comment ça le Kirchberg n'est qu'un quartier d'immeubles sans âme? Faux, et la preuve en sera encore donnée bientôt avec la réalisation d'un nouveau jardin, au pied des tours de la Cour européenne de justice. Nouveau car le secteur a déjà sa «perle verte» où il fait bon partager un morceau : le Parc Klosegrënnchen. Il s'agit là d'un bel arboretum géré par le Muséum d'histoire naturelle. Autour des 500 espèces d'arbres et d'arbustes européens, le pique-nique familial peut prendre une saveur particulière.

Au centre du pays

Qui n'a jamais pique-niqué au Drëps, à la lisière de la forêt communale de Mamer n'est pas un vrai Luxembourgeois! Visit Guttland recommande d'ailleurs chaleureusement ce site bien aménagé, en bord de ruisseau. Pavillon pour les jours de pluie et barbecue en pierre n'attendent que vous tout au long de l'année.

Un peu de repos et de chant d'oiseaux au-dessus de Steinsel. Photo: Visit Guttland

Quiconque emmène ses enfants à un pique-nique trouvera son bonheur sur la Bëschspillplaatz «sous l'antenne» à Steinsel. L'impressionnante aire de jeux d'aventure à la campagne est toujours appréciée par les petits.

Un rang au-dessus, le coin des grottes du Mamerleeën près de Mersch peut s'avérer un point formidablement dépaysant. L'aire de pique-nique avec ses longues tables et son espace barbecue peuvent constituer une halte agréable en découvrant ce territoire. Avec même un petit coucou à Attila le Hun si vous poussez jusqu'à la zone de loisirs du Hunnebour.

Pour finir en beauté, l'adresse ultime pour un pique-nique hors du temps se doit d'être le village néolithique de Blaschette. Cette réplique fidèle comprend non seulement les habitats d'antan mais même un alignement de menhirs, avec en guise de dessert la visite du site archéologique.

