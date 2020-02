Le parquet de Luxembourg a ouvert à l'encontre d'un responsable d'une équipe de volley une information judiciaire du chef d'atteintes à la vie privée. Il est poursuivi pour avoir fabriqué, détenu, diffusé, enregistré ou consulté des images ou vidéos principalement à caractère pédopornographique.

Un entraîneur de volley placé en détention provisoire

(ER) - «Le mandat d'arrêt date du mercredi 26 février et la personne a été auditionnée par un juge d'instruction et placée sous mandat de dépôt», selon le parquet de Luxembourg. L'individu est soupçonné d'atteintes à la vie privée mais aussi fabrication, détention et diffusion d'images ou vidéos à caractère pédopornographique.

«La plupart des images ont été prises dans des cabines de douches et des vestiaires communs dans les installations sportives. Elles ont été enregistrées à l'insu des victimes qui sont surtout mineures», précise le communiqué du parquet. Pour enregistrer ces images, l'inculpé a eu recours à un équipement caché. Certaines séquences ont ensuite été diffusées à des tiers.

Ces infractions remontent à plusieurs années, à cette époque le prévenu était entraîneur d'une équipe luxembourgeoise de volley-ball. Un poste qu'il occupe toujours à l'heure actuelle.