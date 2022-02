Omicron continue d'apporter son lot de dysfonctionnements au Grand-Duché. Le milieu scolaire doit notamment composer avec les absences du personnel, tandis que le virus se répand.

Pandémie au Luxembourg

Un enseignant sur dix manque à l'appel

Laura BANNIER Omicron continue d'apporter son lot de dysfonctionnements au Grand-Duché. Le milieu scolaire doit notamment composer avec les absences du personnel, tandis que le virus se répand.

Les contaminations n'ont pas l'air de vouloir ralentir. Et tandis que le variant Omicron du covid-19 enflamme le compteur des nouvelles infections, ses répercussions se font directement sentir dans les différentes entreprises du pays. Les écoles n'échappent pas à la multiplication des arrêts maladie, entraînés par la hausse des tests positifs.

Ainsi, les professeurs sont nombreux à ne pouvoir assurer leurs cours. «Environ 10% des enseignants du primaire et du secondaire sont actuellement dans l'incapacité d'enseigner après avoir été infectés par le covid-19», a déclaré ce lundi le ministre de l'Education Claude Meisch, au micro de RTL. Le même constat avait été dressé à la mi-janvier. La situation ne semble donc pas s'améliorer.

Alors que 300 enseignants suppléants ont été recrutés l'année dernière, afin de pouvoir assurer la continuité pédagogique, Omicron met à mal les plans de l'Education nationale. En effet, ce recrutement a eu lieu avant l'apparition de ce variant particulièrement virulent, qui est devenu la souche majoritaire au Luxembourg et ce, depuis la dernière semaine de l'année 2021.

15% de cas chez les 5 à 9 ans

S'il s'attaque aux enseignants, le virus ne laisse pas en reste les écoliers. Ainsi, la majorité des personnes actuellement infectées par le covid-19 ont moins de 18 ans, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. Les enfants âgés de 5 à 9 ans sont particulièrement touchés par la maladie, représentant 15% de tous les cas actifs dans le pays.

Au total, 7.417 personnes ont été testées positives au virus à l'école entre le 17 et le 23 janvier. Parmi ces malades, 4.487 faisaient partie de l'enseignement fondamental, 2.920 de l'enseignement secondaire, et dix des centres de compétences. Par ailleurs, des foyers de contamination ont été détectés dans 68 classes du pays, dont 43 classes d'écoles fondamentales et huit lycées. Les élèves ni vaccinés, ni rétablis ont alors été mis en quarantaine.

