Si le ministère de l'Education présente la situation comme étant «relativement stable» dans les établissements scolaires du pays, la découverte de 13 nouveaux cas dans un lycée du pays a néanmoins entraîné le déclenchement d'un scénario 4.

Un enseignant infecté met sept classes en quarantaine

(ASdN) - A quelques semaines des vacances scolaires, le covid-19 freinerait-il sa progression dans les écoles et lycées du pays ? La situation est du moins «relativement stable», assure le ministère de l'Education luxembourgeois qui a dévoilé jeudi le nombre d'infections recensées dans le milieu scolaire entre le 23 et le 29 novembre.

Au total, sur sept jours, 700 nouveaux cas ont été confirmés, soit 94 de moins que la semaine précédente. Parmi eux, 426 seraient des cas isolés (scénario 1), soit plus de la moitié. Un nombre qui s’élevait à 479 la semaine précédente.

Au cours de la période considérée, la situation dans un lycée a néanmoins évolué vers un scénario 4, scénario déclenché lorsque qu'une classe compte plus de cinq cas ou lorsque plusieurs classes sont concernées. Dans le cas signalé par le ministère, celui-ci a été déclenché par 13 nouveaux cas positifs au cours de la semaine du 23 au 29 novembre 2020.

Un enseignant testé positif la semaine dernière et qui est intervenu dans plusieurs classes a en effet entraîné la mise à l’écart de sept classes (scénario 1) et la mise en quarantaine de sept autres classes (scénario 2). Le dépistage qui s'en est suivi a alors permis de révéler plusieurs cas positifs, à savoir onze élèves et deux enseignants.



A noter, sur les 8.734 infections actives actuellement recensées à travers le pays, 19,2% concernent la classe d'âge 0-19 ans.

