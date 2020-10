La région centre de Luxembourg continue d'attirer les acheteurs, malgré des prix au mètre carré élevés. Selon une étude d'AtHomeFinance, publiée lundi, les acquéreurs ne sont néanmoins en mesure d'apporter que 12% de la valeur de leur futur bien.

Un emprunt moyen de 729.000 euros pour acheter

Anne-Sophie de Nanteuil La région centre de Luxembourg continue d'attirer les acheteurs, malgré des prix au mètre carré élevés. Selon une étude d'AtHomeFinance, publiée lundi, les acquéreurs ne sont néanmoins en mesure d'apporter que 12% de la valeur de leur futur bien.

Ni les prix en hausse constante, ni la crise sanitaire ne semblent décourager les résidents à réaliser leurs projets immobiliers. Un goût pour la pierre qui se traduit par des prêts conséquents auprès des banques. 729.096 euros en moyenne, selon une étude publiée lundi par AtHomeFinance. Basée sur l'analyse de quelque 820 dossiers déposés entre septembre 2019 et septembre 2020 auprès de la société de courtage pour des appartements et maisons situés dans le canton de Luxembourg mais aussi celui de Mersch, celle-ci confirme les difficultés rencontrées pour posséder son logement.

Non seulement parce que le prix moyen enregistré d'un bien dans cette partie du pays s'élève à 839.369 euros, mais aussi par le fait que les acheteurs qui se sont tournés vers la société de courtage disposent d'un certain niveau d'épargne. En l'occurrence un apport moyen de 102.770 euros. Autrement dit, les acquéreurs présents dans cette étude ne sont en mesure d'apporter que 12% de la valeur de leur futur bien, confirmant encore une fois la nécessité du soutien d'une banque pour ce qui constitue, neuf fois sur dix (93%), la volonté d'acquérir une résidence principale.

Profitant des bas taux d'intérêt, «près de la moitié» des propriétaires ont ainsi opté pour un prêt échelonné sur 30 ans, indique le communiqué sans autre précision. Un quart (23%) ont opté pour une durée d'emprunt de 25 ans et 9% feront des remboursements étalés sur 20 ans. Sans surprise, les dossiers déposés concernent «pour la majorité d'entre eux» des actifs âgés entre 30 et 39 ans, gagnant entre 3.000 et 3.500 euros par mois, indique AtHomeFinance sans préciser si ces revenus étaient perçus en net ou en brut.

Si la plupart d'entre eux sont mariés (46%), les célibataires représentent tout de même 20% des emprunteurs. Une différence de statut qui influe directement sur le type de bien recherché, puisque 68% des célibataires se tournent vers un appartement plutôt que vers une maison. Une situation qui peut trouver son explication dans la hausse des prix, estimée à 15%, «tous types de bien confondus», mais aussi par le fait que «l'offre immobilière dans cette partie du Grand-Duché est majoritairement composée de ce type de bien», précise l'entreprise de courtage qui établit à 830.789 euros le prix moyen d'un appartement et à 1.456.639 euros celui d'une maison.

Au niveau national, selon les dernières données de l'Observatoire de l'habitat, le prix moyen d'un appartement s'élevait à 658.977 euros. Celui d'une maison était de 970.589 euros. En progression de 14% au quatrième trimestre 2019, selon les dernières données d'Eurostat. Pour faire face à cette flambée des prix, le gouvernement entend notamment multiplier les logements à coûts modérés. Dans une réponse parlementaire publiée lundi, Henri Kox (Déi Gréng), ministre du Logement, indique que, depuis 2013, le Fonds du logement a ainsi vendu «1.670 maisons et appartements» et la SNHBM, de son côté, comptait «1.200 logements à vendre au 31 décembre 2019».

