Le Grand-Duc Henri s'est voulu ferme, à l'heure de présenter ses vœux à la population. Il a notamment fait largement référence à la crise sanitaire et aux efforts qu’elle requiert, mais pas seulement.

Discours de Noël du Grand-Duc Henri

«Un effort collectif est indispensable»

Dans son discours, SAR le Grand-Duc Henri a d’emblée tenu à rappeler les valeurs fondamentales pour le vivre-ensemble : «l’entraide, l’empathie, la solidarité et le respect». Un fil directeur tout au long d’un discours à l’adresse des Luxembourgeois.

Grave, le Grand-Duc a en effet souligné que, même si nous avons «appris à vivre avec le virus», et que grâce «aux énormes efforts scientifiques et à la coopération internationale, des vaccins et des médicaments ont pu être développés», les mutations du covid nous imposent «un effort de longue haleine» au cours duquel «chacun doit prendre ses responsabilités».

Un instant a été accordé pour des remerciements chaleureux à l'adresse de tous ceux qui font leur possible pour que le collectif puisse sortir de cette situation.

Un appel à rester solidaires

Un message fort a aussi été adressé à l’ensemble de la société pour rappeler que «beaucoup de personnes vivent dans la précarité» et que cela «donne matière à réflexion», car «la pauvreté existe aussi au Luxembourg». L’opportunité d’évoquer que la «solidarité est également indispensable au niveau mondial car nous partageons le même sort et le virus et ses conséquences ne peuvent être surmontés qu’à travers un effort global» ; et d’ajouter que «la vaccination est le seul moyen de prendre le dessus sur cette pandémie».

Les limites de la liberté d’opinion

Les derniers dérapages et autres escalades violentes ont également été épinglés par le Grand-Duc, qui rappelle que la «démocratie implique le respect des décisions de la majorité. C’est faire indéniablement fausse route que de vouloir changer cela à travers l’usage de la violence. La violence n’est jamais une solution et n’est pas tolérée dans notre État de droit.»

Des défis à ne pas oublier

Ce discours a été l’opportunité pour SAR le Grand-Duc de mentionner que la «pandémie a ainsi démontré à nouveau l’importance de la solidarité européenne. Des crises de cette ampleur ne sont pas surmontables au niveau national. C’est une raison pour plus d’Europe et pour une Europe forte. Au-delà de l’Europe, le Luxembourg s’est toujours engagé en faveur du multilatéralisme, du respect des droits de l’homme et du droit international».

Un engagement qui a été récompensé en octobre puisque le Luxembourg a été élu pour la première fois au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Un fait que le Grand-Duc ne manque pas de mentionner, tout en rappelant son engagement envers «l’État de droit, la lutte contre le changement climatique et l’impact de ce dernier sur les droits de l’homme comme l’accès à l’eau, à la santé et à l’alimentation», mais aussi «les droits des femmes et des enfants, et spécialement, ce qui tient tellement à cœur de la Grande-Duchesse, les droits des jeunes filles»; sans oublier «les efforts contre la discrimination des minorités».

Enfin, la jeunesse n'a pas été oubliée, SAR le Grand-Duc a mentionné s'entretenir avec la jeunesse et être impressionné par tout ce qu'elle sait déjà et sa lucidité puisqu'après tout, «l’enjeu n’est rien moins que leur avenir.»

