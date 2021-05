C'est à Cannes que vient de rebondir l'affaire mettant en cause une société abritée au Luxembourg. Un des administrateurs d'Avrox (soupçonné d'escroquerie à l'encontre du ministère de la Défense belge) est maintenant entre les mains de la police.

Un dirigeant d'Avrox sous les verrous

Pour l'instant, le parquet de Bruxelles communique sur la pointe des pieds sur le dossier Avrox. Oui, des perquisitions ont bien été menées mardi en Europe, Luxembourg compris. Oui, (au moins) un mandat d'arrêt européen a bien été délivré par la justice belge pour l'arrestation d'un des trois dirigeants de la société mise en cause dans un marché douteux passé avec le gouvernement belge. Non, aucun nom ne peut être donné pour l'heure.

La justice aux trousses des masques Avrox Le parquet de Bruxelles a ordonné une perquisition au siège social de l'entreprise au Grand-Duché, mardi. En cause : des suspicions de faux et usage de faux, escroquerie et entrave à la liberté des enchères dans le cadre de la livraison de 15 millions de masques en tissu au gouvernement belge l'an dernier.

Il n'empêche, depuis ce début mai, ce qu'il convient d'appeler «l'affaire Avrox» prend une nouvelle dimension. Un magistrat ayant décidé d'ouvrir une enquête pour faux et usage de faux, escroquerie et entrave à la liberté des enchères dans le cadre d'un contrat pour fournir à la Belgique initialement 32 millions de masques. Au final, à peine la moitié avait été réceptionnée, et il s'est avéré que de sérieux doutes planaient dans la qualité sanitaire de ces protections qui devaient être distribuées -via les pharmacies- à la population.

Le quotidien Nice Matin, dans son édition du 5 mai, informe qu'un Cannois a été interpellé dans le cadre de ce dossier. Sans préciser l'identité de l'individu en question. Mais il pourrait fort bien s'agir de Laurent Hericord, qui avait tenu un restaurant dans la cité méditerranéenne. Selon le journal, la justice française se donnerait quelques jours pour examiner la situation de cet administrateur-délégué, et répondre à une éventuelle demande d'extradition de l'intéressé vers la Belgique.

Quel sort attend ses associés? Sur ce point aussi, motus du parquet de Bruxelles. «L'instruction reste en cours, avec les informations que les perquisitions menées dans le cadre d'Eurojust auront pu rapporter» et éventuellement les témoignages de ceux qui ont pu être proches de ce dossier qui avait, en son temps, été validé par le ministère de la Défense Philippe Goffin.

Avrox met bas les masques La société luxembourgeoise a bien livré les 15 millions de masques attendus par l'Etat belge, mais à quel prix? Polémique sur la nature de la société, retards dans la remise des échantillons comme dans la livraison globale, doutes sur la qualité.

A 2,50€ l'unité, Avrox n'avait pas été la société mieux-disante sur ce marché, mais elle avait réussi à «prouver» aux autorités belges qu'elle avait déjà su livrer d'importantes quantités de masques à une époque où l'accessoire était devenu très couru et quasi introuvable tant la demande explosait alors. L'argument avait fait la différence.

L'enquête qui se poursuit pourrait avoir des ramifications internationales, puisqu'un éventuel complice brésilien (ayant une société basée sur l'île Maurice) est dans le collimateur de la justice également. Selon Nice Matin, des perquisitions auraient également eu lieu au Portugal.



