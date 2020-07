A nouveau défi, nouvelle tête avec l'arrivée annoncée de Marc Widong. Alors que le ministre du Logement demande à l'opérateur public plus de logements sur le plateau (et surtout à tarif plus abordable), le Fonds fait appel à un ancien des CFL pour mettre ce projet sur de bons rails.

Un directeur pour le Fonds Kirchberg

Patrick JACQUEMOT A nouveau défi, nouvelle tête avec l'arrivée annoncée de Marc Widong. Alors que le ministre du Logement demande à l'opérateur public plus de logements sur le plateau (et surtout à tarif plus abordable), le Fonds fait appel à un ancien des CFL pour mettre ce projet sur de bons rails.

Prise de fonction officielle le 17 août prochain. Mais déjà Marc Widong prend ses marques au Fonds Kirchberg. Pas de temps à perdre, il est vrai face aux défis qui attendent le quartier et sur lesquels l'ingénieur de 46 ans va maintenant veiller. A commencer par ce nouvel objectif fixé par le ministre du Logement bâtir plus de logements accessibles pour loger la majeure partie des quelque 23.000 nouveaux habitants attendus d'ici vingt ans.

Visiblement, la mission n'a pas fait trembler celui qui s'apprête à rejoindre l'équipe de Félicie Weycker, la présidente du Fonds. «Aux CFL, j'ai pu superviser des chantiers d'envergure comme la construction de la gare de Belval, ou les terminaux intermodaux à Bettembourg-Dudelange, alors côté construction, j'ai un peu d'expérience», sourit celui qui, pour coller parfaitement au profil recherché, a tout de même suivi des cours de gestion immobilière. Initiative payante pour le candidat qui, à ses débuts, travaillait chez ArcelorMittal.

Le Kirchberg se veut plus abordable Le Ministère du Logement entend se servir des espaces gérés par le Fonds Kirchberg pour développer non seulement plus d'habitats, mais surtout des logements à tarifs accessibles. Que ce soit pour la location ou la vente. A terme, le quartier pourrait donc compter près de 27.000 habitants mais surtout une bonne mixité sociale.

D'ici quelques mois, il sera bien plus rôdé aux questions d'urbanisme sur lesquelles il s'apprête «à découvrir un monde». Mais ce qui ne lui fait pas peur, c'est de se retrouver à la direction d'un staff d'une vingtaine d'employés; effectif amené à s'étoffer d'ailleurs pour mener à bien le développement du plateau.

«J'ai pu effectuer plusieurs formations en matière de management et gestion d'équipe. Donc sur ce point aussi, je suis confiant», confie celui qui sera le premier directeur du Fonds Kirchberg. Plus sûr, par contre, qu'il continue à enseigner à l'Université du Luxembourg. Il y assurait jusqu'alors les cours de génie ferroviaire.

