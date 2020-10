Rarement depuis le début de l'épidémie, semaine n'aura été aussi fatale. L'annonce d'un 132e décès en lien avec le covid-19 a été officialisée au Luxembourg.

Un dimanche marqué par un nouveau mort du covid

Six morts du covid officialisés en sept jours : aucun doute à avoir sur la reprise de l'infection actuellement vécue par le Grand-Duché. Le bilan de l'épidémie se monte désormais à 132 morts en lien avec le coronavirus et ses conséquences.

Avec 208 nouvelles contaminations, le Luxembourg dépasse désormais les 11.000 cas dépistés (11.234 pour être précis depuis le mois de mars dernier). A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

La campagne de testing nationale se poursuit, en plus des patients envoyés pour un dépistage par le médecin ou des voyageurs (volontaires) testés à leur arrivée au Findel. Ces dernières 24 heures, pas moins de 5.275 tests PCR ont ainsi été effectués sur le territoire national.

La direction de la Santé indique que 31 patients atteints du covid-19 restent toujours hospitalisés au pays. Chiffre inchangé depuis vendredi. Les unités de soins intensifs accueillant toujours un malade du Sars-2, contre 30 hospitalisations en lien avec le coronavirus en soins classiques.

Dans le monde, la pandémie a fait au moins 1.069.029 morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 36,9 millions de cas de covid coronavirus ont été diagnostiqués depuis cette date. Plus de 10 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement recensés en Amérique latine; il s'agit de la région du monde la plus touchée tant en nombre de cas que de morts.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 213.795 décès, suivis du Brésil (149.639), de l'Inde (107.416), du Mexique (83.507) et du Royaume-Uni (42.679).



