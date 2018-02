(MF) – Le Luxembourg s'est réveillé sous un manteau blanc ce dimanche matin. Tombé nuitamment il atteint jusqu'à 10 cm par endroit. La prudence est recommandée sur les routes du fait des gelées et faibles précipitations hivernales annoncées par Météolux. L'après-midi quelques rayons de soleil devraient percer.

Ce dimanche matin, le thermomètre reste dans le négatif et oscille entre 0°C et -2°C. Des gelées, du brouillard givrant et quelques faibles précipitations hivernales pourront rendre les chaussées glissantes par endroits.

Cette première moitié de journée «dominée par des masses d'air humides et légèrement instables en provenance du nord. Graduellement, le flux s'oriente au nord-est, ce qui assèche les masses d'air et prononce le froid»explique», Météolux.



La couverture nuageuse doit se morceler durant l'après-midi et laisser passer quelques rayons de soleil. Mais le mercure se baladera entre -1°C et 1°C seulement.



En soirée, les températures rechuteront et devraient osciller entre -2°C et -4°C. De sorte que de faibles précipitations hivernales restent possibles le soir et pendant la nuit.

Ce lundi 5 février sera fort nuageux le matin, puis des éclaircies de plus en plus larges suivront à partir du début d'après-midi.