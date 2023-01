Une pollution du cours d'eau de la Sûre a été détectée à la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, à Rombach-Martelange, ce mardi 24 janvier.

Un déversement d'hydrocarbures repéré dans la Sûre

Un déversement d'hydrocarbures a été repéré dans la Sûre, sur le territoire belge. Depuis ce mardi 24 janvier, le cours d'eau est sous surveillance, plus particulièrement sa portion qui traverse les communes de Rombach-Martelange, à la frontière entre la Belgique et le Luxembourg, indique le gouvernement luxembourgeois dans un communiqué.

L'origine exacte de cette fuite «n'est pas encore connue à ce stade», indique cependant l'exécutif. Une enquête a été lancée par les autorités belges afin de déterminer les raisons qui se cachent derrière cette pollution. La quantité d'hydrocarbures déversés, combinée à la distance importante jusqu'au barrage du lac de la Haute-Sûre, ne fait pas craindre de danger imminent pour l'eau potable.

Du côté luxembourgeois, les agents de l'administration de la gestion de l'eau et les unités du corps grand-ducal d'incendie et de secours sont intervenus sur place afin de lutter contre la pollution. Des barrages flottants ont été mis en place par le groupe spécialisé du CGDIS dans le but de limiter la propagation des hydrocarbures déversés, mais ceux-ci n'ont pas abouti en raison du débit élevé de la rivière.



Le plan international d'avertissement et d'alerte Moselle-Sarre mis en place par les commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre a par ailleurs été déclenché.

