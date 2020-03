Cinq jours après le signalement d'un cas de coronavirus au Luxembourg, la direction de la Santé indique jeudi qu'un nouveau résident a été diagnostiqué. Tout comme le premier patient, ce dernier a séjourné en Italie du Nord.

Un deuxième patient infecté officiellement recensé

(Jmh) - Le Luxembourg compte officiellement deux patients infectés par le Covid-19. Dans un communiqué publié jeudi soir, la direction de la Santé indique qu'un nouveau résident a été diagnostiqué positif et a été «pris en charge au Centre hospitalier de Luxembourg».

Selon les quelques informations délivrées jeudi soir, la contamination se serait faite suite à un séjour dans le nord de l'Italie. Soit un cas de figure identique à celui signalé samedi soir. Avare en information sur les conditions de la contamination ou l'âge du patient, le ministère de la Santé se contente d'indiquer que ce dernier se trouve dans un état de santé «rassurant».

Trois principaux foyers contagieux

Alors qu'un second test destiné à confirmer l'infection est en cours, l'inspection sanitaire mène en parallèle une enquête destinée à identifier l'entourage et limiter les risques de contamination. Selon les dernières données officielles, 22 résidents se trouvent actuellement en quarantaine depuis lundi et la mise en place de la hotline dédiée.

Pour mémoire, l'épidémie est apparue il y a un peu plus de deux mois dans la région chinoise de Wuhan. Depuis trois pays sont considérés comme principaux foyers de l'épidémie, la Chine où plus de 3.000 décès ont été recensés, l'Iran (92 morts) et l'Italie (107).