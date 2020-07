L'Adem a communiqué ses chiffres concernant le marché de l'emploi pour juin 2020. Comme pour mai dernier, la tendance est à une très légère diminution. Une petite surprise vu le contexte économique difficile lié à la crise du covid-19.

Un deuxième mois marqué par la baisse du chômage

(ER) - 20.209 en avril, 19.876 en juin, le nombre de demandeurs d'emploi est en légère baisse au Luxembourg selon les derniers chiffres communiqués ce lundi par l'Adem. Au 30 juin 2020, le nombre de demandeurs d'emploi résidents se chiffre à 19.876. Par rapport à mai 2020, il s'agit d'une légère baisse de 333 personnes, soit 1,6%.

Les différentes mesures mises en place par le gouvernement permettent d'amortir, pour l'instant, les conséquences économiques de la pandémie de covid-19. Ainsi, 14.709 entreprises ont eu recours au chômage partiel durant le mois de juin, ce système a notamment permis le versement de 361.853 salaires.

Une embellie qu'il convient toutefois de tempérer. En comparant avec le mois de juin 2010, il s'agit d'une hausse de 4.839 personnes, soit de 32,2%. Ce sont surtout les jeunes (-30 ans) qui sont frappés par le chômage, soit 51,9%, viennent ensuite les 30-44 ans avec 35%.



Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, calculé par le Statec, s'établit à 7%, comme en avril. Cette hausse du chômage observée pendant le mois de juin provient principalement d'une baisse des sorties vers l’emploi, plutôt que d’une hausse des nouvelles inscriptions.

Durant le mois dernier, l'Adem a ouvert 1.898 nouveaux dossiers de demandeurs d'emploi résidents, soit une baisse de 2,3% par rapport à juin 2019. En même temps, le nombre de clôtures de dossiers a baissé en passant de 2.611 en juin 2019 à 1.487 en juin 2020.

Le nombre de demandeurs d'emploi résidents qui bénéficient de l’indemnité de chômage complet a progressé de 3.030 ou de 42% sur un an et dépasse désormais la barre des 10.000 personnes. Quant au nombre de non-résidents, qui ne sont ni affectés à une mesure d'emploi et ni en congé de maladie ou de maternité, il est aussi en hausse, soit une progression de 1.094 personnes (+44,5% par rapport à il y a douze mois).

A noter encore que l'Adem a créé durant le mois de juin 2020, 3.003 postes. Sur une année, il s'agit d'une diminution de 16,5%. Néanmoins, par rapport à mai 2020, le nombre de postes déclarés a progressé de 694 unités (30%).

