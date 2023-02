Un membre supplémentaire de l'Humanitarian Intervention Team, expert en matière de logistique, partira lui aussi en mission humanitaire en Turquie dans la zone sinistrée.

Un deuxième expert en logistique du CGDIS déployé sur place

Près d'un million d'euros pour la Turquie et la Syrie

Simon MARTIN Un membre supplémentaire de l'Humanitarian Intervention Team, expert en matière de logistique, partira lui aussi en mission humanitaire en Turquie dans la zone sinistrée.

17.500, c'est, aux dernières nouvelles, le bilan du nombre de victimes du séisme ayant frappé lundi la Turquie et la Syrie. Quelque 14.351 personnes ont été tuées en Turquie selon le vice-président turc Fuat Otkay et 3.162 personnes en Syrie selon les bilans officiels.

Sur place, l'aide internationale s'organise comme elle peut. Le Luxembourg est d'ailleurs pleinement mobilisé puisqu'il vient d'envoyer sur place un expert du CGDIS, membre de l'Humanitarian Intervention Team (HIT), afin de soutenir le rétablissement des services de télécommunication dans la région via l'installation d'une plateforme mobile de télécommunications par satellite «emergency.lu».

Soutenir la logistique sur place

Ce jeudi après-midi, nous avons appris qu'un membre supplémentaire de ce même HIT, expert en matière de logistique, partira lui aussi en mission humanitaire en Turquie dans la zone sinistrée par le tremblement de terre. «Il se rend sur place dans le cadre du partenariat du réseau IHP (International Humanitarian Partnership) dont le CGDIS est membre afin de soutenir l'équipe d'intervention d'urgence du système des Nations unies pour l'évaluation et la coordination de catastrophes (UNDAC)», précise le communiqué du gouvernement.

Le déploiement dudit expert s'inscrit dans le cadre de l’aide internationale fournie aux victimes de la zone sinistrée en Turquie.

Rappelons que le système satellitaire Copernicus de l'UE a également été activé pour fournir en urgence aux équipes de secouristes des informations géospatiales de cartographie. «L'UE se tient prête à soutenir les populations touchées en Syrie, où des victimes sont également à déplorer, au moyen de ses programmes d’aide humanitaire», ont également déclaré dans un communiqué le haut représentant Josep Borrell et le commissaire chargé de la gestion des crises de l'UE, Janez Lenarčič.

500.000 euros pour le Croissant-Rouge turc et syrien

Le Luxembourg se mobilise non seulement en envoyant des moyens humains mais aussi en fournissant une aide financière aux deux pays sinistrés.

Ainsi, la coopération luxembourgeoise contribuera, dans une première phase, à l'aide humanitaire à hauteur de «près d’un million d’euros à travers différents partenaires actifs dans les deux pays touchés en soutenant ceux-ci dans leurs opérations humanitaires», soulignent le ministère des Affaires étrangères et européennes et la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire.

Une contribution financière de 500.000 euros sera allouée à la fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) par la direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes. Les fonds gérés par la FICR visent notamment à soutenir les efforts du Croissant-Rouge turc et du Croissant-Rouge arabe syrien dans leurs réponses humanitaires au séisme, et de venir en assistance aux populations touchées dans les deux pays.

Le Luxembourg soutient aussi annuellement le fonds d’urgence pour les réponses aux catastrophes (DREF) de la FICR, qui a déjà débloqué 3 millions de francs suisses en réponse à la catastrophe.

Un appui via des ONG

La coopération luxembourgeoise prévoit également un appui à travers diverses ONG humanitaires luxembourgeoises que sont Handicap International Luxembourg, Care in Luxembourg et la Fondation Caritas Luxembourg.

Le Luxembourg alloue aussi une contribution annuelle au fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF). Celle-ci permet aux Nations unies de faire en sorte que l’assistance humanitaire parvienne le plus rapidement possible aux personnes touchées. Dans le cas de la Turquie et de la Syrie, les Nations unies ont annoncé une aide de 25 millions de dollars via le CERF pour lancer la réponse humanitaire.

Par ailleurs, au-delà du déploiement d'un premier dispositif de la plateforme mobile de télécommunications par satellite « emergency.lu » dans la province d’Haya en Turquie, un deuxième dispositif a été mis à disposition des équipes belges B-FAST (Belgian First Aid and Support Team).

