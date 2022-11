Un homme a été retrouvé mort dans sa cellule du centre pénitentiaire de Luxembourg. Les causes du décès n'ont pas encore été annoncées officiellement par les autorités qui demandent une autopsie.

Prison

Un détenu retrouvé sans vie dans sa cellule

Dimanche, aux alentours de 16h20, les agents du centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) ont fait une macabre découverte en découvrant le corps, sans vie, d'un détenu. Ce dernier se trouvait dans sa cellule. L'administration pénitentiaire fait savoir ce mardi que «les autorités judiciaires ont été informées» et qu'une «autopsie a été diligentée». Les membres de famille ou, le cas échéant, la personne de contact correspondante, seront notifiés du décès du détenu.

L'ombudsman en sa qualité de contrôleur externe des lieux privatifs de liberté, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur et le directeur adjoint du centre pénitentiaire de Luxembourg ainsi que le corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) et la police étaient sur les lieux.



