Un détail à régler pour les tests covid en pharmacie

Patrick JACQUEMOT Si les pharmaciens luxembourgeois sont prêts à assister le ministère de la Santé pour faciliter le dépistage covid, un problème de local se pose encore.

Tester, tracer, isoler. Même si depuis dix semaines maintenant, la campagne de vaccination anti-covid a débuté au Grand-Duché, le pays garde ces trois fondamentaux en tête. Trois axes essentiels dans la lutte contre l'expansion de l'épidémie qui a déjà coûté la vie à 647 résidents en un an. Et à ce titre, le Syndicat des pharmaciens du Luxembourg (SPL) est prêt à assister les autorités pour renforcer encore plus le dépistage. Mais il y a un hic.

Car si les blouses blanches des 98 officines du pays sont volontaires pour assurer les prélèvements des citoyens qui demanderaient à bénéficier d'un test antigénique rapide, les exigences du ministère de la Santé seraient difficilement tenables. Aussi la profession réfléchit-elle à des aménagements. «En clair, il faudrait que nous disposions de deux pièces distinctes pour effectuer le test. Une pour accueillir la personne (sur rendez-vous) et pratiquer le prélèvement. Une seconde où mettre le matériel recueilli par l’écouvillon dans un réactif et attendre quelques minutes que l'analyse virale se fasse», indique Alain de Bourcy, président du SPL.

Sauf que dans la réalité, très peu de pharmacies («pour ne pas dire aucune») disposent d'un tel espace en plus de son accueil public et son stock. «Comme le problème n'est qu'une question de m2, nous recherchons donc des solutions pour disposer d'autres salles», note Alain de Bourcy. D'où ce rapprochement avec le Syvicol, pour voir là où certaines communes pourraient mettre des salles communales à disposition de ces professionnels de santé. «Et je pense que l'on va aboutir rapidement», rassure le président.

Car pour le reste, l'opération semble prête. Le ministère fournirait aux pharmaciens volontaires les kits de dépistage («les mêmes pour tout le pays»), une formation en ligne serait donnée et ne seraient retenus pour assurer ces dépistages officiels que les praticiens ayant réussi le questionnaire soumis par les autorités. Quant au prix de l'acte, «aucun soucis», assure le représentant des pharmaciens. «Cela tournerait autour des 25 à 30€ le test pratiqué. Ce qui reviendrait toujours moins cher aux finances publiques que de confier cette mission à des laboratoires privés qui facturent cette opération pour plus du double».

Vaccinations? Plus tard...

S'il est donc envisageable que les pharmaciens accueillent d'ici peu les personnes, leur participation immédiate à la campagne vaccinale en cours, elle, semble plus improbable. «En tout cas, officiellement, nous ne sommes toujours pas sollicités... Mais restons volontaires si besoin».

Pour Alain de Bourcy, le rapprochement pourrait se faire dans les mois à venir, «une fois que la majeure partie des résidents auront pu bénéficier des injections et qu'il n'y aura plus de raison de maintenir en fonction les centres de vaccination du pays».

Les pharmacies seraient alors aussi en mesure de pouvoir stocker les dosettes anti-covid en circulation. «Dans ce premier temps, il nous était impossible de conserver à -75°C comme exigé mais déjà les formules de vaccin qui devraient être validées par l'Agence européenne des médicaments devraient être moins contraignantes sur cette exigence.» Les réfrigérateurs des officines servant à maintenir au frais les autres formes de vaccins seraient alors parfaitement adaptés. «Mais c'est au ministère de la Santé de décider s'il veut ou non que nous participions à cette vaccination covid». Attendre et voir donc.

