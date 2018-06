Samedi matin, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa, le gouvernement, les députés et de nombreuses personnalités publiques se sont réunis pour rendre un dernier hommage au secrétaire d'Etat Camille Gira, décédé soudainement le 17 mai dernier.

Un dernier hommage a été rendu à Camille Gira

C'est dans la cour de l'ancien ministère des Affaires étrangères que ce service commémoratif a eu lieu samedi matin, aux côtés de la famille du défunt.

"Äddi Camille", a déclaré le Premier ministre, Xavier Bettel, au début de son discours. L'adieu à Camille Gira est douloureux, pour ses nombreux amis et collègues, mais surtout pour sa famille. "Nous sommes obligés de dire au revoir, même si nous ne voulons pas et ne pouvons pas l'accepter. Mais nous n'avons pas le choix", a-t-il ajouté.

"Camille Gira a toujours défendu la communauté, les gens, les citoyens de sa communauté, sa région et tout le pays. Il a vécu selon des valeurs telles que la solidarité, la tolérance, le respect et la justice", a poursuivi Xavier Bettel.

Le premier ministre a ainsi souligné que ces valeurs et le fait que Camille Gira se soit toujours appuyé sur le dialogue pour réaliser son travail, étaient le fondement même de son travail politique.

A la fin de son bref discours, le ministre d'Etat s'est adressé directement à la famille de Camille Gira, son épouse Simone et ses deux fils Michel et Louis et leur a offert du réconfort. Une minute de silence a également été observée.

Camille Gira aurait eu 60 ans ce 2 juin 2018.